La China Suárez volvió a dejar en evidencia el gran presente sentimental que vive con Mauro Icardi. En medio de los rumores de crisis por la joven de 22 años, Ekaterina Ojeda, la actriz publicó una historia en su cuenta Instagram en la que se la ve a puro romanticismo con el futbolista.

En la imagen, tomada dentro del avión, la actriz aparece dándole un beso en la mejilla a Icardi, quien luce una enorme sonrisa. Junto a la postal, la China escribió una frase cargada de complicidad: “¿Cómo vas a sonreír así?”, acompañada por un emoji de abrazo, un corazón en llamas y la mención al delantero.

La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron en un avión tras los rumores de que viajarían a Miami (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

La publicación llegó apenas horas después de que trascendiera que ambos viajarían a Estados Unidos para disfrutar de unos días de descanso. Según se informó, la escapada se produce luego de que Mauro Icardi regularizara el pago de la cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara y en medio del conflicto judicial que aún mantiene con su expareja.

LA PRUEBA DE QUE MAURO ICARDI PAGÓ LA CUOTA ALIMENTARIA DE SUS HIJAS A WANDA NARA

El periodista Gustavo Méndez mostró los documentos que confirman una transferencia millonaria en dólares a favor de Wanda Nara. La jugada judicial no solo limpia el nombre del delantero, sino que además coincide con un sorpresivo viaje de vacaciones junto a Eugenia “China” Suárez rumbo a Miami.

Mauro Icardi pagó la cuota alimentaria y Gustavo Méndez publicó el documento (Foto: captura de Instagram/@lapostadelespectaculo)

Según el acta oficial del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, en la causa caratulada “NARA WANDA SOLANGE Y OTROS C/ ICARDI MAURO EMANUEL S/ALIMENTOS PROVISORIOS”, se notificó el ingreso de fondos desde el exterior.

Monto del depósito: USD 398.500 (trescientos noventa y ocho mil quinientos dólares estadounidenses).

Concepto: Orden de Pago del Exterior (ORPA) destinada a la cuenta judicial compartida que dispuso el juez Adrián Hagopian.

Fecha de notificación: 2 de julio de 2026.

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