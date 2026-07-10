Estefanía Pasquini atraviesa un difícil momento luego de sufrir una caída que le provocó la fractura de un brazo.

La nutricionista deberá permanecer dos meses inmovilizada, aunque eligió ponerle humor a la situación y compartir un tierno video junto a su hijo, Emilio Cormillot, fruto de su amor con Alberto Cormillot.

Estefanía Pasquín con su hijo Emilio Cormillot tras quebrarse un brazo

En la grabación, el pequeño le preguntó: “Mamá, ¿qué es lo que más te duele?”.

Con una sonrisa, Pasquín respondió: “Lo que más me duele es haber pagado el mes por adelantado y el anual para volver a natación. Por dos meses no me voy a poder mover”.

Al ver que Emilio se distraía con la cámara, bromeó: “¿Emilio, te importa lo que mamá te está contando? Sos un turro. A ver si a vos te dicen: ‘Por dos meses no te muevas’. Esto no va”.

Estefanía Pasquini se quebró el brazo y compartió un tierno video con su hijo Emilio Cormillot

QUÉ DIJO ESTEFANÍA PASQUINI TRAS EL ACCIDENTE

Junto al video publicado en Instagram, la esposa de Alberto Cormillot reflexionó sobre el inesperado accidente y aseguró que intentará aprovechar este tiempo para avanzar con distintos proyectos laborales.

“Me gusta repetir dos frases para no enojarme: ‘Esto también pasará’ y ‘Shit happens’“, escribió.

Además, reveló que utilizará este período de recuperación para preparar nuevos contenidos vinculados a la alimentación consciente, cursos de nutrición y para disfrutar más tiempo con su familia.

“Para todos los que viven algo inesperado, esto también pasará“, concluyó.