Luego de quedar en el centro de la polémica por sus comentarios sobre el partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026, Diego Brancatelli volvió a referirse a la Selección, aunque esta vez fue por un motivo completamente distinto.

En A la Barbarossa, el periodista hizo una inesperada confesión sobre Leandro Paredes que dejó sin palabras a sus compañeros.

Todo comenzó cuando Pía Shaw recordó una entrevista que Lucila “La Tora” Villar, enviada de Telefe al Mundial, había dado sobre los futbolistas argentinos.

“Tora, vos dijiste: ‘Todos tienen esa cosa turra que es hermosa’”, comentó la panelista.

Desde Kansas, La Tora explicó el contexto de sus declaraciones: “Me hicieron una nota y me preguntaron quién era el jugador más fachero de la Selección. Yo dije que no podía elegir a uno”.

“Él me dijo: ‘¿Paredes?’. Y yo respondí que no lo elegiría porque no es mi estilo, pero todos tienen ese algo turrito, escuchan cumbia, por cómo se visten... tienen esa esencia barrial que me gusta”, agregó.

Fue entonces cuando Mariana Brey lanzó, entre risas: “Te gustan todos los de la Selección”.

Diego Brancatelli sorprendió con una inesperada declaración sobre Leandro Paredes: “Me lo como a besos” (captura de Telefe)

La inesperada confesión de Brancatelli sobre Leandro Paredes

En ese momento, Diego Brancatelli tomó la palabra y sorprendió con una declaración que desató carcajadas en el estudio.

“Para mí, el más fachero, sin dudas, es Paredes. Es hermoso. Yo me lo aprieto“, afirmó.

Leandro Paredes, foto de Instagram @leoparedes20

La reacción no tardó en llegar. Mariana Brey redobló la apuesta y le dijo: “A vos te gusta Paredes. Vos por Paredes te pasás de vereda”.

Sin esquivar la broma, Brancatelli cerró con otra frase que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa: “Con Paredes pruebo a ver si vuelvo. Es hermoso. Lo abrazo y me lo como a besos”.