Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

Este fin de semana, el programa de la Chiqui tendrá un cambio de horario al habitual debido a que el partido de la Selección argentina contra Suiza se transmitirá a las 22 horas, por esa razón, la emisión de Mirtha empezará a las 20 horas.

El sábado 11 de julio, la conductora marca agenda por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a los reconocidos actores argentinos Marta González y Juan Gil Navarro.

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por la modelo y actriz Gabriela Sari y el médico cardiólogo y director de INADEA, Mario Fitz Maurice.

EL LOOK DE MIRTHA LEGRAND CON EL QUE MARCÓ TENDENCIA: VESTIDO NEGRO, CRISTALES Y GLAMOUR TOTAL

Como cada sábado, Mirtha Legrand volvió a marcar tendencia con su elección de vestuario. “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo señores ya soy una leyenda, y la leyenda continúa… tengo un vestido divino hoy, negro chiffon, con broche de strass y cristales, es de Iara”, contó la conductora al presentar su look para el 4 de julio.

El look de Mirtha Legrand para el sábado 4 de julio del 2026 para La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

La diva completó el conjunto conanillos y aros brillantes, y destacó el trabajo de su equipo de belleza:“Los anillos y aros divinos, mi maquilladora y el peinador me dejaron divina, yo soy divina pero ellos me embellecen más”, bromeó Mirtha, fiel a su estilo. Así, la Chiqui una vez más demostró por qué es un ícono de la televisión argentina.

El look de Mirtha Legrand para el sábado 4 de julio del 2026 para La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

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