En medio del nuevo capítulo del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Ana Rosenfeld hizo fuertes declaraciones sobre cómo regresaron las hijas de la empresaria luego de pasar un mes junto a su padre.

Invitada a LAM, la abogada de Wanda aseguró que las niñas volvieron “muy angustiadas” y reveló que una de ellas incluso debió recibir atención médica de urgencia por una lesión en el pie: “Las nenas estuvieron un mes con Mauro. Desde el 6 de junio hasta ahora”, explicó Rosenfeld al referirse al tiempo que compartieron con Icardi.

Si bien reconoció que las menores estaban felices de poder estar con su papá, remarcó que el regreso fue muy distinto: “Las nenas estaban contentas, pero volvieron muy angustiadas. No voy a contar los pormenores”, expresó, aunque luego dio algunos detalles de la situación.

Foto: Captura (América)

La letrada también cuestionó que, durante la estadía con el futbolista, no se habrían cumplido los tratamientos médicos que una de las niñas tenía indicados: “Mientras me criticaban a mí y criticaban a mi clienta diciendo que hubo negligencia o mala praxis, las niñas no fueron a hacer los tratamientos que tenían que hacer. Eso de la lesión del pie, todo eso, no se hizo. No hizo absolutamente nada. Fue solamente dos veces”, aseguró.

Luego reveló que una de las menores regresó con una lesión que requirió atención inmediata: “Una volvió con una lesión muy delicada en dos dedos del pie, que hoy estuvo toda la tarde en la guardia médica, donde se la tuvieron que entablillar y demás”, contó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Según explicó, Wanda Nara advirtió que algo no estaba bien apenas recibió a su hija: “Cuando Wanda recibe a la nena, la recibe en pantuflas”, relató Rosenfeld.

Ante la consulta sobre cómo se había producido la lesión, la abogada evitó profundizar, aunque dio una pista: “Haciendo algo que precisamente no podía, que era jugar al fútbol, a la pelota. Sin zapatillas y con los inflables famosos que ponen ahí”, afirmó.

Por último, Ana remarcó que la menor quedó bajo el cuidado de Wanda y de los médicos antes del viaje que la conductora tenía previsto realizar: “Hoy la nena estuvo al cuidado de Wanda y con un cuidado médico bastante delicado. Vos pensá que la nena está viajando con la mamá mañana, como nos dieron la autorización”, cerró.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL SORPRESIVO PEDIDO QUE WANDA NARA RECIBIÓ DE SUS HIJAS EN PLENO CONFLICTO CON MAURO ICARDI

En medio del escandaloso conflicto judicial y mediático que mantiene con Mauro Icardi por sus dos hijas en común, Wanda Nara volvió a compartir un momento con las nenas y sus hijos varones.

El encuentro despertó todo tipo de especulaciones y fue Cora Debarbieri quien reveló los detalles en Infama.

La periodista contó que se comunicó con Ana Rosenfeld -la abogada de Wanda- para conocer qué había detrás de la foto que se viralizó en las redes, donde se ve a Wanda junto a sus hijas y sus hijos (frutos de su relación con Maxi López) disfrutando de una salida: “Hablé con Ana porque había visto una fotografía donde está Wanda con sus hijas y también sus hijos. Entonces le consulté si ya volvieron las hijas con Wanda y me pone: ‘No, solo fueron de paseo con los varones’”, relató Debarbieri.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el motivo del encuentro: “Querían, atención con esta frase, querían un paseo familiar las nenas”, reveló la panelista.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Según detalló Cora, el encuentro habría surgido por expreso pedido de las niñas: “Las nenas supuestamente se levantaron hoy y dijeron: ‘Queremos un paseo familiar’. Llamaron a los hermanos, hicieron ese paseo”, contó.

Luego, explicó qué sucedería una vez finalizada la salida con Wanda: “Le pregunté: ‘¿Vuelven después con Mauro?’. Y me pone: ‘Hasta el día que Wanda viaja con todos los chicos al exterior’”, señaló, citando la respuesta que recibió.

“O sea que supuestamente volverían con Mauro y luego se unen con todos los hermanos para viajar al exterior con Wanda Nara y los demás. Hicieron el paseo que estamos viendo, esa foto de Wanda con los varones y las nenas”, concluyó Debarbieri, aportando nuevos detalles sobre uno de los conflictos familiares que sigue generando repercusiones.