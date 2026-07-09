Andrea Del Boca abandonó Gran Hermano: Generación Dorada el lunes por la noche por sugerencia de la producción. Aunque al aire se explicó que su mamá atravesaba algunas complicaciones de salud y que su hija, Anna del Boca, la necesitaba afuera de la casa; durante la gala también salieron a la luz otros motivos que terminaron influyendo en su salida.

Apenas la recibió, Santiago del Moro le hizo un comentario que dio pie a la charla: “Creo que te faltó salud para estar en esta casa”, le dijo el conductor. Sin embargo, la actriz no estuvo de acuerdo con ese análisis: “No sé... creo que entrar era una forma de desafiar mis límites, mis vergüenzas, todo”, respondió Del Boca, dejando en claro que su paso por el reality tuvo un significado mucho más personal que competitivo.

Pero el momento más llamativo llegó cuando Del Moro reveló la verdadera historia detrás de su incorporación al ciclo: “Cuando se empezó a planear la edición, los productores pensaron en vos como una analista para los debates o como alguien que podría sumar al stream. Pero en el ida y vuelta se dieron cuenta de que querías entrar y así empezaron a planearlo”, contó en el programa de streaming La Cumbre.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

Entre risas, Andrea explicó qué la llevó a tomar una decisión que sorprendió tanto al público como a muchos de sus colegas: “A mí me encantan los desafíos. Y mi hija Anna tuvo mucho que ver en esta decisión. Cuando el año pasado vimos lo de la convocatoria, ella me dijo que tenía que estar. Que tenía que salir de la zona de confort”, confesó.

Luego profundizó sobre el momento profesional que estaba atravesando y por qué sintió que Gran Hermano era la oportunidad indicada para volver a la televisión: “Hice de todo en mi carrera, bien o mal, pero canté, actué, conduje... todo. Me pregunté qué podría enamorarme para volver a la tele y cuando surge esto, ella me preguntó y me dije... ‘¿por qué no?’”, expresó.

Por último, Del Boca aseguró que era consciente de los prejuicios y las especulaciones que iba a generar su participación en el reality, incluso dentro del ambiente artístico: “Todo eso me da risa. No fue así”, cerró, desmintiendo las versiones que circularon sobre los verdaderos motivos de su ingreso a la casa más famosa del país.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

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LA CRISIS DE LLANTO DE ANDREA DEL BOCA EN GRAN HERMANO: “NADIE ME VA A DEVOLVER A MI PADRE POR LO QUE ME HICIERON”

Uno de los momentos más conmovedores de Gran Hermano: Generación Dorada se vivió cuando Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre, Nicolás del Boca, y abrió su corazón con un desgarrador relato que dejó a todos en silencio.

Las imágenes, que luego fueron reproducidas en Sálvese Quien Pueda, mostraron a la actriz completamente quebrada mientras hablaba del profundo dolor que todavía siente por la muerte de su padre: "Perdón, papá. Y te amo, y te necesito, y te llamo, y te sueño. Y nadie me va a devolver a mi padre por una mier... que me hicieron. Solo por trabajar, solo por ser buena profesional“, expresó entre lágrimas.

Visiblemente afectada, Andrea continuó: "Perdón, papá, perdón. Perdón, mami. Te amo, papá. Te amo. Te necesito. Y te fuiste por unas mier... de personas. Y nada ni nadie, aunque haya salido absuelta, absolutamente nadie me va a devolver a mi padre“.

Captura (América)

En ese contexto, Andrea también habló de las marcas que le dejaron los últimos años de su vida: "Convivir con enfermedades que no las busqué, pero las tengo... son las cosas que me fue dejando, las huellas que me fueron dejando, tantas cosas que me han ido pasando en los últimos 10 años“, reflexionó.

Por último, la actriz explicó qué representa para ella su participación en el reality y aseguró que siente que atraviesa una nueva etapa: "Siento que el desafío también es ese conmigo misma. A veces me siento con culpa de robarle días, de no estar con mi mamá, que tiene 95 años. Pero aquí estoy, acá seguiré, aquí voy a renacer. Siento que es un renacimiento para mí y ese es mi desafío personal. No con nadie ni contra nadie, conmigo misma. Con mi carácter, con mis falencias y con mis vergüenzas. Pero acá estoy, parada, y acá voy a seguir“.