Celeste Cid sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical, al mejor estilo de su personaje en Resistiré, la recordada telenovela que protagonizó junto a Pablo Echarri a comienzos de los 2000. La actriz se animó a un corte de pelo corto y compartió las fotos en sus redes sociales, donde generó una ola de comentarios.

El cambio no fue una decisión espontánea, sino el cumplimiento de una promesa que había hecho en medio del Mundial 2026. Todo comenzó cuando su estilista le propuso un trato antes de un partido clave de la Selección Argentina: si el equipo ganaba, ella se cortaría el pelo al día siguiente. Cid aceptó sin dudarlo el desafío.

De perfil, Celeste Cid lució el corte pixie que ya había usado años atrás. Fuente: Instagram @celestecid Por: Instagram

LA PROMESA QUE CELESTE CID CUMPLIÓ DESPUÉS DEL PARTIDO

Tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde, la actriz no tuvo margen para arrepentirse. “Toca bancar”, escribió junto a las fotos donde se la ve con el cabello corto, apenas tapando la nuca. Aunque había aceptado el trato con entusiasmo, al momento de la verdad reconoció que no estaba del todo convencida: “Caga… Auxilio”, expresó con humor en el mismo posteo.

La conversación con su estilista que selló la promesa: si Argentina ganaba, el corte se hacía al día siguiente. Por: Instagram

El anuncio previo también quedó registrado en la publicación: su estilista le había planteado “si gana Argentina, cortamos mañana”, a lo que ella respondió entre risas “Ok. Este será el parámetro pues”, dejando en claro que el compromiso iba en serio.

EL NUEVO LOOK DE CELESTE CID QUE ENAMORÓ A SUS COLEGAS

El posteo se llenó rápidamente de mensajes celebrando la decisión y recordando que Celeste Cid ya había llevado ese mismo corte años atrás. Entre las que le hicieron saber que el cambio fue todo un acierto se encuentran Jimena Barón, Brenda Gandini, Mónica Antonópulos, Marcela Kloosterboer, Candela Vetrano, Stefi Roitman, Julieta Nair Calvo y Nancy Dupláa.