Pablo Echarri protagonizó un divertido momento en su visita al programa Las Chicas de la Culpa al ser consultado por uno de los apodos que lo acompañó desde la infancia y que, con el paso de los años, dio lugar a todo tipo de interpretaciones.

Todo comenzó cuando Connie Ballarini le planteó una afirmación tan picante como comprometedora: “Te apodaban Calefón porque ponías hot a mucha gente”.

Entre risas, el actor reaccionó al instante: “Es un poco a medias. Calefón es mi primer apodo en el barrio, de chiquito era Calefón, pero no por eso, por poner hot a la gente, sino por ponerme hot yo, en el sentido de que era muy calentón”, explicó.

Foto: Captura (eltrece)

“No tenía filtro. No me bancaba ni una joda. No se podía jod... conmigo”, recordó. Y cerró sobre aquellas reacciones que le valieron el famoso sobrenombre: “No entendía mucho de las ironías en ciertos momentos y arrancaba un poco fuerte. Ahora lo cambié”.

Pablo Echarri: “Calefón es mi primer apodo en el barrio, de chiquito era Calefón pero no por poner hot a la gente, sino por ponerme hot yo, en el sentido de que era muy calentón”.

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MORENA, LA HIJA DE PABLO ECHARRI Y NANCY DUPLÁA, DEBUTÓ COMO MODELO Y CAUSÓ SENSACIÓN

A los 22 años, Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dio un paso firme en el mundo del modelaje y rápidamente se convirtió en una de las revelaciones del momento.

La joven protagonizó su primera campaña profesional, titulada “Euphoria”, creada por la diseñadora Cynthia Martos, donde su presencia, estilo y actitud lograron acaparar la atención de las redes sociales y del universo fashionista local.

Con una estética que combina elegancia y rebeldía, Morena deslumbró en una serie de producciones que reflejan el espíritu libre y audaz de su generación.

Morena, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo y causó sensación en la moda argentina | Créditos: Instagram @cynthiamartos

En las fotos, se la vio luciendo distintos looks de gala: desde un conjunto sastrero negro con chaleco y pantalón de líneas limpias hasta un mono de pedrería con recortes cut out que realzaban su figura y dejaban ver parte de sus tatuajes, integrados al concepto visual como expresión de identidad.