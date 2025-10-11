A los 22 años, Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dio un paso firme en el mundo del modelaje y rápidamente se convirtió en una de las revelaciones del momento.
La joven protagonizó su primera campaña profesional, titulada “Euphoria”, creada por la diseñadora Cynthia Martos, donde su presencia, estilo y actitud lograron acaparar la atención de las redes sociales y del universo fashionista local.
Con una estética que combina elegancia y rebeldía, Morena deslumbró en una serie de producciones que reflejan el espíritu libre y audaz de su generación.
En las fotos, se la vio luciendo distintos looks de gala: desde un conjunto sastrero negro con chaleco y pantalón de líneas limpias hasta un mono de pedrería con recortes cut out que realzaban su figura y dejaban ver parte de sus tatuajes, integrados al concepto visual como expresión de identidad.
MORENA ECHARRI DEBUTÓ COMO MODELO
Uno de los estilismos más comentados fue un vestido nude recto, cubierto por bordados plateados y destellos brillantes que le dieron un aire etéreo y sofisticado. En otra toma, la joven posó con un diseño largo en negro, cuello alto y aberturas decoradas con piedras, reforzando su perfil moderno y vanguardista.
“Euphoria es una celebración de la noche, del brillo y de la autenticidad. Morena encarna perfectamente esa energía”, expresaron desde la marca, que apostó por la actriz emergente como figura principal de la campaña.
El maquillaje, a cargo de Sochi Herrera, complementó la propuesta con un estilo intenso y contemporáneo: smokey eyes en tonos oscuros, labios nude y rubor rosado, mientras que el peinado —una coleta relajada con mechones sueltos— aportó frescura y espontaneidad.