La ficción argentina sin dudas encontró en las plataformas de streaming el lugar que estaban buscando, luego de una etapa de incertidumbre que no hacía pie en la televisión de aire. En este contexto, Netflix es una usina generadora de proyectos que suma a su catálogo, muchos de los cuales terminan por ser vistos por millones de personas en el mundo.

En este caso, la plataforma de la N llevó a cabo el anuncio de la esperada producción El tiempo de las moscas, una miniserie de ficción basada en la combinación de dos obras literarias de Claudia Piñeiro: Tuya y justamente El tiempo de las moscas.

// Netflix estrena un impactante thriller político con Leonardo Sbaraglia

La serie está dirigida por Ana Katz (Terapia alternativa, Una novia errante) y Benjamin Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), mientras que la producción es de Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves). Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich son los guionistas, con la ayuda autoral de Leandro Custo.

De qué trata El tiempo de las moscas

Desde Netflix adelantaron: “La serie narra las peripecias de dos expresidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir”-

Aún no se sabe cuándo se estrenará El tiempo de las moscas en Netflix.

Y desarrollan: “Luego de aceptar un encargo, Inés y La Manca intuyen que les han tendido una trampa y deben, en tiempo récord y sin recursos, convertirse en detectives de su propia vida, cargándose de valentía pero con una inevitable torpeza".

Según se supo, a modo de síntesis, es una historia sobre la amistad y la libertad, con mucho humor, suspenso y situaciones entrañables.

Quiénes actúan en la miniserie argentina de Netflix

La serie está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes volverán a compartir pantalla tras el éxito 100 días para enamorarse, novela de Telefé que se emitió allá por 2018.

El elenco se completa con Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto.

Claudia Piñeiro sobre la adaptación de sus obras

Claudia Piñeiro se refirió a la miniserie, basada en su novela homónima, como “una forma de darle vida al libro otra vez”.

El tiempo de las moscas es una adaptación de la obra de Claudia Piñeiro.

Además, puntualizó en que hubiera voces de mujeres abordando temas feministas de manera accesible para el lector.

Cuándo se estrena la serie

La serie El tiempo de las moscas aún no tiene fecha de estreno confirmada en Netflix, pero vislumbran que sea hacia fines de 2025.

Qué ver en Netflix con Carla Peterson

No me rompan. Una película que narra la historia de dos mujeres que se conocen en un grupo de control de ira y deciden desenmascarar a un turbio cirujano plástico, encontrando en el proceso empoderamiento y amistad.

Mamá se fue de viaje. Una comedia argentina que trata sobre una madre agobiada por la vida doméstica, que decide tomarse diez días de vacaciones sola, dejando a su esposo y sus cuatro hijos al mando de la casa.

Otros trabajos de Nancy Dupláa

Goyo. Una tierna historia de amor, junto a Nicolás Furtado, que sigue la relación entre un hombre con Aspeger y guía del Museo de Bellas Artes, y Eva, la nueva guardia de seguridad mayor a él.

El reino. Desde el 2021 hasta el 2023, se centra en la vida de un pastor que se postula a vicepresidente, hasta que su compañero de fórmula es asesinado durante el acto de cierre de la campaña.