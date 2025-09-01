Las producciones argentinas cada vez ganan más lugar en la plataforma de Netflix, no solo con las que pasaron por el cine y fueron éxito sino también con nuevos proyectos. Es el caso de una nueva serie basada en la historia real de Aníbal Gordon, uno de los personajes más oscuros de la historia argentina.

Nada menos que Rodrigo de la Serna será el encargado de interpretar al represor de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti, y este thriller promete sumergirse en uno de los capítulos más violentos del país.

La serie producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio), cuenta con Pablo Trapero como showrunner y está basada en la novela Gordon de Marcelo Larraquy. El dato: ya comenzó su rodaje en Buenos Aires y continuará en Río Negro.

Aníbal Gordon, el oscuro personaje de la historia argentina

La trama se apoya en la investigación periodística de Larraquy, quien documentó la vida de Gordon desde sus inicios en el mundo del hampa hasta su conversión en un operador clave de la Triple A, el grupo parapolicial creado por José López Rega, apodado “El brujo”, quien supo ocupar el cargo de ministro de Bienestar Social durante los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Raúl Alberto Lastiri, Juan Domingo Perón e Isabel Perón.

El elenco de la nueva serie sobre Aníbal Gordon.

Nacido en Colón, Buenos Aires, Gordon inició su carrera delictiva en los años 50, pero su salto al protagonismo llegó recién en 1968, cuando se incorporó a la SIDE. Pese a que trabajaba para el Estado, nunca abandonó sus vínculos con el bajo mundo.

En los 70, tras un asalto a un banco con armas de guerra, fue encarcelado en Devoto, donde compartió pabellón con presos políticos. Su liberación en 1973 marcó el inicio de su etapa más violenta, ya que se convirtió en uno de los principales ejecutores de la represión ilegal, primero en la Triple A y luego como responsable de Automotores Orletti durante la dictadura.

Qué adelanta Netflix sobre la serie con Rodrigo de la Serna

“Se viene una nueva serie inspirada en hechos reales que narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70”, adelanta una publicación oficial de Netflix, con las primeras imágenes de la serie.

Pablo Trapero dirige la serie que está basada en la novela Gordon de Marcelo Larraquy.

Y continúa: “El thriller, protagonizado por Rodrigo de la Serna y las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta, Matías Mayer y gran elenco, ya inició su producción bajo la dirección de Pablo Trapero“,

La adaptación de la novela Gordon no solo busca relatar la vida de un criminal, sino también ofrecer una mirada sobre los mecanismos de poder y represión que marcaron una de las etapas más oscuras de la historia argentina.

Rodrigo de la Serna y el Che Guevara

En este contexto de personajes vinculados con la historia cercana, a muchos le quedó en el recuerdo una interpretación Rodrigo de la Serna, cuando debió Alberto Granado, el compañero de viaje del Che Guevara, en la película “Diarios de Motocicleta” de 2004.

De la Serna es el nieto de la persona que inspiró el personaje de Granado, lo que le dio una conexión más personal con la historia.