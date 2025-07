No hace falta bucear en contenidos que provengan de Hollywood o España para encontrar producciones que rompan el molde. Y un ejemplo más que certero es esta serie argentina en Primer Video, que supo atrapar al público con una combinación perfecta de humor, misterio y emoción.

Se trata de Hermanos & Detectives, protagonizada por la dupla Rodrigo de la Serna y Rodrigo Noya, en lo que representa otra genial creación de Damián Szifrón, el mentor de “Los simuladores” y de “Relatos Salvajes”, que salió por Telefe allá por 2006 y hoy por hoy es una perla del streaming que no pasa de moda.

De qué trata Hermanos & detectives

Al morir su padre, el policía Franco Montero (De la Serna) recibe como herencia un regalo inesperado: un medio hermano que él no conocía, Lorenzo Montero (Noya), que aparece en el umbral de su puerta. Se trata de un niño prodigio de 11 años, de altísimo coeficiente intelectual.

Pese a que Franco no quiere hacerse cargo del pequeño, el juez no le deja otra salida. Pero Lorenzo termina cambiando su vida para siempre, ya que gracias a su inteligencia lo ayuda a resolver los casos más intrincados. Pero no solo eso, también le enseña algo más valioso: a compartir.

Hermanos & detectives, con Rodrigo de la Serna y Rodrigo Noya, en Prime Video.

Gracias a las brillantes deducciones del niño, Franco comienza a ganar notoriedad como detective y asciende en la División Homicidios. El éxito de la dupla se basa en compañerismo, amor y humor.

Un producto for export

En septiembre de 2007, se estrenó la versión española de Hermanos & detectives, en la cadena Telecinco. En ambas versiones, participa Rodrigo Noya.

Dos años más tarde, en 2009, Televisa Networks adquirió el formato de la serie, para emitirla en toda Latinoamérica en su canal Unicable. El productor Javier Williams hizo una versión mexicana protagonizada por Julio Bracho, Octavio Ocaña y Adrián Uribe. La serie también fue comprada por la televisora estadounidense ABC, donde cambió su nombre: Solving Charlie.

Qué dijo Damián Szifrón de Hermanos & Detectives

Pese a que el ideólogo de Hermanos & Detectives fue Patricio Vega, Damián Szifrón quedó como la cara de la serie. Y en una entrevista habló sobre los logros y alcances de ella.

El creador de la serie, Damián Szifrón, en una imagen de hace años. Foto: Web

“Los hermanos tienen que luchar contra las cuestiones burocráticas y la corrupción dentro de la institución policial. No es un mundo fantástico ni ideal. Es un mundo real al que llega una personalidad extraordinaria como es la de un niño prodigio, que tiene una inocencia y una forma de pensar única, y que conserva la visión romántica de lo que es una investigación policial”, explica el director.

Y agrega: “Lorenzo piensa en términos de justicia, en resolver un crimen, en que la familia del muerto quede en paz y le fascina esa tarea investigativa. En el ciclo se contrapone el mundo infantil con el adulto: mientras a Lorenzo le fascina ese mundo, Franco sólo ve la investigación como un cumplimiento de su tarea”.

También comparó la serie con su primer éxito: “No tiene el vuelo fantástico de Los simuladores, que aparecían de la nada, resolvían el problema y se iban. Aquí sabés quiénes son los hermanos, dónde viven, qué es lo que les pasa. Hay más cotidianidad”.