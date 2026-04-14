La espera terminó para los fanáticos de los clásicos: Netflix anunció el estreno de la remake de La familia Ingalls, bajo el título original de la historia, La casa de la pradera, y ya hay fecha confirmada para verla. El gigante del streaming compartió el primer adelanto en sus redes sociales y la noticia explotó entre los usuarios, que no tardaron en expresar su emoción y curiosidad por esta nueva apuesta.

La serie, que supo conquistar a varias generaciones con la historia de la familia Ingalls en el corazón rural de Estados Unidos, regresa con una versión renovada. El estreno mundial será el 9 de julio, y promete conquistar tanto a quienes crecieron con la original como a las nuevas audiencias que buscan historias cargadas de valores y emociones.

La Casa de la Pradera, la remake de La Familia Ingalls (Foto: capturas Netflix y Ciudad Magazine)

La nueva adaptación retoma la esencia del clásico: la vida cotidiana, los desafíos y los lazos familiares de los Ingalls, pero con un enfoque más actual. Netflix apuesta fuerte a la nostalgia, pero también busca aggiornar la trama para que conecte con los tiempos que corren, sin perder el espíritu que hizo de la serie un fenómeno global.

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QUÉ SE SABE DE DE “LA CASA DE LA PRADERA”, LA REMAKE DE LA FAMILIA INGALLS

El anuncio fue realizado por Netflix Latinoamérica a través de sus redes, donde se pudo ver un primer adelanto que generó furor y miles de comentarios. La plataforma sigue ampliando su catálogo de remakes y adaptaciones, y La casa de la pradera se suma a la lista de grandes regresos que buscan emocionar y atrapar a los espectadores.

El actor australiano Luke Bracey es el entrañable Charles Ingalls: granjero, carpintero, músico y eterno buscador de nuevos comienzos. A su lado, Crosby Fitzgerald interpreta a Caroline Ingalls, una mujer fuerte e independiente cuyo vínculo con Charles forma un matrimonio inusualmente igualitario para la época. Las hijas están interpretadas por Skywalker Hughes como Mary Ingalls, mientras que el papel central de Laura Ingalls, la narradora de la historia, recayó en Alice Halsey.

La Casa de la Pradera, la remake de La Familia Ingalls (Foto: captura Netflix)

La remake de La casa de la pradera estará disponible en Netflix a partir del 9 de julio. La expectativa es alta y la plataforma ya palpita un éxito entre quienes buscan revivir viejas historias y quienes se animan a descubrirlas por primera vez.

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