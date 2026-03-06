Una producción que marcó generaciones enteras regresa con nueva forma y nuevas caras. Netflix anunció oficialmente la fecha de estreno de su remake de La familia Ingalls y difundió la primera imagen del proyecto, que de inmediato generó una ola de nostalgia y expectativa en las redes.

Lo que sorprendió aún más: antes de estrenar la primera temporada, la serie ya fue renovada para una segunda.

LA PRIMERA IMAGEN QUE EMOCIONÓ A TODOS

La foto oficial muestra a Laura, Mary y Carrie corriendo junto a la carreta de su padre, Charles Ingalls. Una escena que remite directamente al espíritu de la serie original y que anticipó el tono de la nueva producción. La serie fue filmada en Winnipeg, Canadá, y su estreno está confirmado para el 9 de julio de 2026.

El actor australiano Luke Bracey tendrá a su cargo el rol del entrañable Charles Ingalls: granjero, carpintero, músico y eterno buscador de nuevos comienzos. A su lado, Crosby Fitzgerald interpretará a Caroline Ingalls, una mujer fuerte e independiente cuyo vínculo con Charles forma un matrimonio inusualmente igualitario para la época.

Las hijas también tienen ya sus actrices confirmadas: Skywalker Hughes será Mary Ingalls, mientras que el papel central de Laura Ingalls, la narradora de la historia, recaerá en Alice Halsey.

Little House on the Prairie. (L to R) Luke Bracey as Charles Ingalls, Alice Halsey as Laura Ingalls, Skywalker Hughes as Mary Ingalls, Crosby Fitzgerald as Caroline Ingalls in episode 101 of Little House on the Prairie. Cr. Eric Zachanowich/Netflix © 2026 Por: ERIC ZACHANOWICH/NETFLIX

UNA DIRECCIÓN CON SELLO PROPIO

El primer episodio estará dirigido por Sarah Adina Smith, con el desafío de recuperar la esencia emocional y formativa de la serie original adaptándola a las sensibilidades del público contemporáneo. Por el momento no se confirmó la cantidad de episodios por temporada.

YA RENOVADA ANTES DE ESTRENARSE

La decisión de Netflix de renovar la serie para una segunda temporada antes de que se emita el primer capítulo habla a las claras de la confianza del streaming en el proyecto y del enorme peso cultural que sigue teniendo La familia Ingalls en la memoria colectiva global.