Netflix sumó recientemente a su catálogo La reina del ajedrez, un documental que cuenta la historia de Judit Polgár, la joven húngara considerada la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos.

La producción recorre su trayectoria completa y expone cómo logró desafiar un sistema dominado por hombres, derribar estereotipos y alcanzar la élite del este deporte.

La dirección estuvo a cargo de la nominada al Oscar, Rory Kennedy y la producción fue seleccionada para el Festival de Sundance 2026.

De qué trata La reina del ajedrez

Judit Polgar fue educada, junto con sus dos hermanas, para convertirse en prodigios del ajedrez. Su padre educó a sus hijas en casa y las hizo entrenar y estudiar ajedrez durante 8 ó 9 horas al día porque creía que ése era el modo de crear un genio.

Lo veía además como una forma de salir de la Hungría de los años 70, entonces bajo un régimen autoritario, y un camino viable para que sus hijas tuvieran una vida mejor.

Judit Polgár Judit Polgár se consolidó como la mejor jugadora del mundo durante 26 años consecutivos.

Así, cuando las niñas crecieron, se convirtieron en campeonas de ajedrez de fama mundial. Finalmente, el gobierno húngaro tuvo que ceder y permitirles viajar al extranjero para disputar partidos.

El reparto principal del documental de 1 hora 33 minutos se centra en entrevistas y material de archivo con la propia Judit Polgár, el excampeón mundial Garry Kasparov, y su padre László Polgár.

La historia real de Judith Polgár

Judit Polgár nació el 23 de julio de 1976 en Budapest, hija de László y Klára Polgár. Su acercamiento al ajedrez no fue casual ni espontáneo, sino que respondió a una decisión pedagógica deliberada.

“No crecí en una familia normal. Desde muy pequeña supe que éramos una familia muy extraña desde fuera”, declaró Judit a Chess.com.

El tráiler de Queen of Chess, la biografía de Judith Polgar, en Netflix.

Y agregó: “Cuando iba a practicar algún deporte y hablaba con otros niños de mi edad, siempre me miraban como si fuera alguien especial. Tenían mucha curiosidad por saber qué clase de criatura era, pues no iba a la escuela y, en cambio, viajaba por el mundo para jugar al ajedrez”.

A los 12 años, ya figuraba entre los cien mejores jugadores del mundo, según el Salón Mundial de la Fama del Ajedrez. Tres años más tarde, a los 15 años y 4 meses, hizo historia al convertirse en la gran maestra más joven de todos los tiempos, superando el récord que había pertenecido a Bobby Fischer durante más de tres décadas.

La reina del ajedrez dura 1 hora 33 minutos y está disponible en Netflix.

Tras más de una década en la élite, Judit Polgár se consolidó como la mejor jugadora del mundo durante 26 años consecutivos, un récord que fue reconocido en marzo de 2015 por el Libro Guinness de los Récords Mundiales. En agosto de 2014, anunció su retiro del ajedrez competitivo.

El recuerdo de Gambito de Dama

El documental hizo recordar de inmediato a Gambito de Dama, la exitosa miniserie de Netflix de 2020 que narró una historia ficticia sobre Beth Harmon, una prodigio interpretada por Anya Taylor-Joy.

En la vida real, la figura que más se aproxima a ese recorrido es Judit Polgár, cuya carrera estuvo marcada por decisiones radicales, enfrentamientos históricos y logros sin precedentes.