Robert Pattinson tiene un 2026 cargado: tres estrenos con perfil alto y géneros muy distintos. El primero llega en abril con una apuesta de A24; el segundo, en julio, como parte del próximo “evento Nolan”; y el tercero, en diciembre, dentro del universo de Dune.

La pregunta inevitable es qué pasa con Batman. El proyecto no se cayó. La secuela de Matt Reeves mantiene estreno previsto para el 1 de octubre de 2027 y el plan informado en los últimos meses fue rodar durante 2026. O sea: este año no hay hombre murciélago en cines, pero sí hay Pattinson por triplicado.

El cronograma de 2026, además, lo muestra en un variadito: un drama/romance contemporáneo, una épica gigantesca y ciencia ficción premium.

De qué tratan las tres películas que contarán con Robert Pattinson

Por un lado está The Drama (3 de abril de 2026), una película de A24 dirigida por Kristoffer Borgli, con él y Zendaya como protagonistas. La historia gira alrededor de una pareja y un punto de quiebre emocional en la antesala de su casamiento.

Robert Pattinson se incorpora y se lo verá en Dune: Messiah (18 de diciembre de 2026).

Por el otro, llegará La odisea (17 de julio de 2026), la nueva superproducción de Christopher Nolan, una adaptación épica de “La Odisea” de Homero. Pattinson se suma a un elenco enorme para una aventura de regreso y supervivencia tras la guerra, con estreno mundial en julio.

Y por último, Dune: Messiah(18 de diciembre de 2026): Denis Villeneuve continúa la saga y Pattinson se incorpora al proyecto, que el propio actor describió como una experiencia “absolutamente increíble”, según contó en una entrevista citada por la prensa.

¿Con quiénes compartirá reparto?

En The Drama comparte el centro del cartel con Zendaya, que también protagoniza la película. Alrededor de esa dupla aparece un reparto que mezcla caras conocidas del cine indie y del mainstream: Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gatesy Zoë Winters, entre otros nombres que completan el elenco.

En la superproducción de Christopher Nolan, Pattinson se suma a un “all star cast” encabezado por Matt Damon como Odiseo, con Tom Holland y Anne Hathaway en roles clave, además de Zendaya, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

Cuándo verá la luz Batman con el actor.

Y hacia fin de año, en Dune: Messiah, se integra a un universo que ya viene con un reparto consolidado. De acuerdo con lo que se viene informando del proyecto, la película mantiene a Timothée Chalamet y Zendaya como ejes, y suma regresos/presencias destacadas vinculadas a la etapa previa, como Florence Pugh y Jason Momoa.

Un detalle que se repite y define este año para él: Zendaya aparece como “puente” entre sus tres grandes títulos (protagoniza The Drama, está en el elenco de The Odyssey y forma parte del corazón de Dune), así que Pattinson no solo encadena proyectos gigantes, sino que también repite compañera de reparto en tres producciones de primera línea.