La esperada película Matate, amor (Die, My Love), basada en la novela de la escritora argentina Ariana Harwicz y producida por Martin Scorsese, presentó su primer tráiler oficial.

El film, protagonizado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llegará a los cines de Argentina el 6 de noviembre y promete ser uno de los estrenos más impactantes del año.

Matate, amor (Die, My Love). Foto: Netflix

Publicada originalmente en 2012 y reeditada en 2017, la obra literaria se convirtió en un fenómeno internacional traducido a más de 25 idiomas y finalista del Premio Booker Internacional.

Ahora, la versión cinematográfica, dirigida por la escocesa Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin), traslada al cine la intensidad poética y la oscuridad emocional que caracterizan el universo de Harwicz.

De qué trata Matate, amor (Die, My Love)

La historia sigue a Grace, una escritora y joven madre que se sumerge en un estado de locura y desesperación emocional mientras vive aislada en una casa de Montana junto a su pareja, Jackson. El avance difundido por MUBI muestra una atmósfera tensa, introspectiva y visualmente poderosa, donde la frontera entre amor y destrucción se vuelve difusa.

CRÉDITO: Mubi

QUÉ DIJO EL DIRECTOR DEL FILM

“Busqué que la película fuera realista, humana, espontánea y a veces divertida. Quería capturar esos momentos pequeños pero cargados de peso emocional”, explicó Ramsay en un comunicado. La producción, que cuenta además con LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, recibió una ovación en el Festival de Cannes y fue aplaudida también en San Sebastián, donde Lawrence fue distinguida con el Premio Donostia a su trayectoria.