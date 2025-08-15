La llegada del hijo es una película argentina que aborda el dilema de una madre frente a lo imperdonable. Protagonizada por Maricel Álvarez, una de las intérpretes más reconocidas de su generación, y por Angelo Mutti Spinetta, el film también cuenta con las participaciones de Cristina Banegas, Greta Fernández y Diego Faturos.

La historia llegará a los cines argentinos el próximo 11 de septiembre, luego de recorrer importantes festivales internacionales. Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival de San Sebastián 2024, dentro de la sección New Directors, y posteriormente obtuvo el premio a Mejor Película en la Competencia Argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La llegada del hijo (Foto: Marcos Ludevid )

Detrás de cámara se encuentra la dupla de realizadoras Cecilia Atán y Valeria Pivato, recordadas por su elogiada ópera prima La novia del desierto. En esta oportunidad, centran el relato en Sofía, una mujer atravesada por un duelo profundo, que recibe en su casa a su hijo tras años de encierro en prisión.

LA LLEGADA DEL HIJO: TRAMA, ELENCO Y ESTRENO DE LA PELÍCULA DE CECILIA ATÁN Y VALERIA PIVATO

El reencuentro entre madre e hijo se convierte en un punto de inflexión. Ambos deberán enfrentar un oscuro secreto que los ha mantenido distanciados desde el momento mismo en que ocurrió el crimen, y que marcará para siempre la posibilidad de recomponer su vínculo.

La película combina una narrativa intimista con un sólido trabajo actoral, en el que Álvarez y Mutti Spinetta exploran los matices emocionales de un vínculo roto por el dolor y la culpa. La presencia de figuras como Banegas y Fernández aporta mayor densidad dramática al relato.

Poster de La llegada del hijo (Foto: Marcos Ludevid )

La producción está a cargo de Juan Pablo Miller (Tarea Fina), Fernanda del Nido (Setembro Cine), Cristina Zumárraga y Pablo E. Bossi (Tandem Films), un equipo que respalda el film con una mirada cuidada y proyección internacional.

