Las películas infantiles que han sido estrenos o que han ganado popularidad en Netflix durante este mes de agosto de 2025, hasta el día de hoy, son las siguientes:

Plankton, la película: un spin-off de Bob Esponja que se centra en el villano de Fondo de Bikini.

Despelote (Fixed): una película animada de Genndy Tartakovsky sobre un perro que intenta que su última noche sea la mejor de su vida antes de ser castrado.

Ultraman, el ascenso: una película animada sobre un jugador de béisbol que debe criar a un monstruo kaiju recién nacido.

Además, algunas películas que suelen mantenerse en las listas de popularidad o que son clásicos de la plataforma son:

Happy Gilmore 2: aunque no es estrictamente infantil, su humor y su protagonista pueden atraer a un público amplio.

Hotel Transylvania 3: una película de animación que forma parte de una saga conocida y popular.

Matilda, de Roald Dahl: el musical: Una versión moderna del clásico cuento, que a menudo se encuentra en las listas de películas familiares.

