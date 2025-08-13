En agosto de 2025, la telenovela más exitosa de Netflix en América Latina es “Pacto de silencio”.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Una famosa influencer se entromete en las vidas de cuatro mujeres motivada por descubrir la verdad sobre su nacimiento… y su sed de venganza es total.

La producción, de origen mexicano, ha sido destacada por su audacia y se ha posicionado entre los contenidos más vistos a nivel mundial. Su trama, que combina drama, deseo y secretos familiares, ha logrado resonar con el público en la región, superando a otras producciones más convencionales.

ELENCO:

Camila Valero, Kika Edgar y Adriana Louvier.

TRES SERIES DESTACADAS DEL MES DE AGOSTO 2025

Además, otras series destacadas en el ranking de popularidad de Netflix en la región durante este mes son la segunda temporada de “Merlina”, “Pecados inconfesables” y la segunda temporada de “División Palermo”.

¿DE QUÉ SE TRATA MERLINA?

Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga misterios macabros mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más.

Son 2 temporadas, de 13 capítulos. Apta para mayores de 13 años. Fantasía.

ELENCO:

Jenna Ortega, Gwendoline Christie y Catherine Zeta-Jones

Creadores: Alfred Gough y Miles Millar.

¿DE QUÉ SE TRATA PECADOS INCONFESABLES?

Una mujer con un esposo controlador encuentra consuelo —y venganza— en una aventura con un hombre más joven, hasta que esta se convierte en una lucha peligrosa por sobrevivir.

Son 18 episodios. Aptos para mayores de 16 años. Drama.

ELENCO:

Zuria Vega, Andrés Baida y Erik Hayser

Creadores: Leticia López Margalli y Guillermo Ríos.

¿DE QUÉ SE TRATA DIVISIÓN PALERMO?

Una guardia urbana inclusiva, creada para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, pone en riesgo su vida al enfrentarse sin quererlo con unos extraños criminales.

Son 2 temporadas. Apta para mayores de 16 años. Comedia.

ELENCO:

Santiago Korovsky, Daniel Hendler y Pilar Gamboa. Creadores: Santiago Korovsky.

