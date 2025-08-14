Ciudad Magazine continúa ofreciendo lo mejor del séptimo arte en su clásico ciclo “El Mundo del Cine”, con una selección de películas imperdibles para disfrutar cada noche. Del lunes 18 al viernes 22 de agosto, a las 21hs, la pantalla se llena de acción, drama y suspenso.

📅 Programación “El Mundo del Cine”

Lunes 18 – La Cacería ( The Hunted , 2003)

Martes 19 – El Caso Heineken ( Kidnapping Mr. Heineken , 2015)

Miércoles 20 – El Regalo ( The Gift , 2015) – Estreno

Jueves 21 – La caída del halcón negro ( Black Hawk Down , 2001)

Viernes 22 – Golpe Bajo: El juego final (The Longest Yard, 2005)

Con historias atrapantes y elencos de primer nivel, Ciudad Magazine invita a vivir una semana a puro cine en casa.