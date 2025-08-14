España sin duda se transformó en una usina generadora de películas y series en Netflix. Y muchos éxitos de esos que rompen las estadísticas y se convierten en un fenómeno global. Sobran ejemplos, pero uno que casi todos conocen es La Casa de Papel.

Justamente, tres figuras de la serie que trata sobre un grupo de ladrones inadaptados que intentan robar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda aporta tres de sus figuras a esta nueva ficción: Dos tumbas.

Quiénes trabajan en Dos Tumbas

Dos tumbas está protagonizada por Kiti Mánver, quien interpreta a Isabel, una abuela dispuesta a todo para descubrir la verdad. Ella, en la exitosa serie original de Atresmedia interpretaba a la madre de la inspectora Raquel Murillo (Itziar Ituño) quien llevaba el caso del atraco a la Fábrica de la moneda y timbre.

El tráiler oficial de Dos Tumbas, miniserie española de Netflix.

Pero no está sola. Hay otras dos caras en la producción española que forman el trío protagonista, más que conocidas y son las de Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, los recordados El profesor y Bogotá.

El reparto se completa con Nadia Vilaplana (Viaje de fin de curso: Mallorca, La vida breve), Joan Solé (Todos los nombres de Dios, Nos vemos en otra vida), Zoé Arnao (Las niñas, Apagón), Nonna Cardoner (Camino a la libertad, Benvinguts a la familia), Carlos Scholz (Vírgenes, La vida breve) y Magdalena Tejado (La moderna, Entre tierras), con la colaboración especial de Salva Reina (Legado, El 47).

Un caso cerrado, pruebas y sospechas en la producción española de Netflix.

Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero firman el guion. Quizá no resulten conocidos, pero sí Carmen Mola. El pseudónimo bajo el que firma este trío literario, autor de obras como La novia gitana o La red púrpura, escribe el guion de la serie.

“Dos tumbas es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta” sintetizó Martínez.

De qué trata Dos Tumbas, en Netflix

La miniserie trata de como dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos.

La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel (Kiti Mánver), sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Así hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo ocurrido aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.

Cuándo se estrena Dos Tumbas

Netflix ya reveló el tráiler oficial y el póster de su próxima miniserie Dos tumbas, que se estrena el viernes 29 de agosto.

Álvaro Monte, El profesor en La casa de papel, uno de los protagonistas de Dos tumbas.

Álvaro Monte no se quedó quieto

Tras su salto definitivo a la fama con La Casa de Papel, Álvaro Monte o El profesor participó en diferentes producciones.