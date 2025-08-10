Las adaptaciones de videojuegos a series y películas se están imponiendo en el mundo del entretenimiento, y una de las mayores pruebas tiene que ver con el éxito rotundo The Last of Us, con figuras como Pedro Pascal. Y otros ejemplos son The Witcher y Fall Out.

En esta oportunidad, God of War se sumaría a esta lista. La famosa saga de Kratos, el guerrero que desafió a los dioses, se está preparando para llegar a Amazon Prime Video con su propia serie.

// The Last of Us 3: fecha de estreno confirmada para la tercera temporada en HBO Max

Cómo será la serie de God of War

La serie tomará como base el arco nórdico de God of War, comenzando con el videojuego de 2018, donde Kratos no solamente lucha contra monstruos y dioses, sino a su mayor desafío: ser un padre.

Adelantan, además, que la acción será fundamental, pero lo que realmente va a hacerla brillar será la relación entre Kratos y su hijo Atreus.

A propósito, el showrunner Ronald D. Moore explicó en una entrevista: “El tono de la serie intentará emular el del juego, ese viaje épico, conmovedor, de estos dos hombres tratando de honrar la memoria de la esposa de Kratos y madre de Atreus”. Cory Barlog, cerebro detrás de God of War (2018), también está involucrado en el proyecto para asegurar que la esencia de los juegos se mantenga intacta.

La historia de God of War no está solo vinculada a batallas épicas sino que hay profundidad en los personajes.

Promesa de nuevas historias con la misma esencia

Pese a que la serie tomará como base el videojuego, Moore aclaró que no será una reproducción totalmente exacta. Y en estos casos es lógicos, porque justamente se debe adaptar a una trama que tiene más que ver con lo que pide la pantalla.

Así, entonces, se podrá ver nuevas caras pero sin perder la esencia de lo que hizo especial a God of War. Como fue dicho, entonces, el formato televisivo permitirá expandir la historia para también profundizar en los personajes, sus motivaciones y las mitologías que envuelven todo el universo de Kratos.

En cuanto al casting, la danza de nombres está a la orden del día. Los rumores apuntan a Dave Bautista o Jason Momoa, pero nada está confirmado. A ninguno le falta la presencia y la intensidad necesarias para interpretar a un personaje tan complejo como lo requerirá esta ficción.

Qué se sabe de la fecha de estreno

El proyecto está en marcha, pero todavía es demasiado prematuro hablar de una fecha de estreno dado que la serie está en pleno desarrollo.

Además, el rodaje no comenzará hasta 2026, por lo que hay tiempo de sobra para que el ambicioso formato vea la luz en la plataforma de streaming.

La adaptación explora los secretos y emociones de Kratos y Atreus.

Tras el éxito de The Last of Us

Una de las razones principales por las que The Last of Us se convirtió en un éxito es su compromiso con la historia y el tono del videojuego desarrollado por Naughty Dog.

Desde el primer episodio, los espectadores notaron que muchas escenas eran casi idénticas en encuadres, diálogos y ritmo a las del videojuego de 2013.

// Por qué ver Quebranto, la serie que marca la vuelta de Tini Stoessel a la ficción

Tal como destacó Windows Central, la serie toma prestado intensamente del guion y la composición visual del juego. “Muchas escenas están escritas y encuadradas casi exactamente como lo estaban originalmente, tanto en cinemáticas como en el juego”, remarcan.