La serie The Last of Us se convirtió en un éxito inmediato y rotundo en la plataforma HBO Max, no solo por haber podido replicar el videojuego diseñado por Neil Druckmann en que está inspirada sino por actuaciones consagratorias que generaron récords de audiencia y elogios de la crítica y los fanáticos.

Creada por Craig Mazin, la producción muestra cómo una pandemia genera una infección que convierte a los humanos en zombies. La trama lleva a que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tengan un objetivo en común: abandonar la zona de cuarentena militarizada y cruzar parte de los Estados Unidos que se encuentra devastada.

Cómo terminó The Last of Us temporada 2

La segunda temporada de ‘The Last of Us’ cuenta el viaje de venganza de Ellie y Dina, en busca de Abby, quien asesinó a Joel en el segundo episodio. Las dos arriban a Seattle, una verdadera zona de guerra con los infectados por el hongo Cordyceps.

Pero además, con el peligro que representan los integrantes del Frente de Liberación de Washington (“Lobos”) y los Scars, enfrentados entre sí por el control del lugar.

La tumba de Joel y un claro guiño para los fanáticos de The Last of Us en su segunda temporada por Max.

¡Atención, spoiler!

Al llegar al séptimo episodio y final de la temporada 2, titulado ‘Convergencia‘, Abby encuentra el escondite de Ellie, Dina, Tommy y Jesse, y asesina a este último mientras amenaza a los otros.

Luego de un instante de tensión, Abby dispara, y aparece un fundido a negro. Es cuando la escena retrocede a tres días atrás, con Abby despertándose en la base de los Lobos en un estadio.

Es que, justamente se trata de una convergencia: el punto de la trama en el que los caminos de Ellie y Abby vuelven a cruzarse. El videojuego, explican los entendidos, está estructurado de manera que cerca de la mitad de la trama se puede pasar de controlar a Ellie a manejar a Abby, lo que lleva a otro punto de vista y sus motivaciones.

Cuándo se estrena The Last of Us 3 en HBO Max

Después del éxito de la segunda temporada, HBO Max ya trabaja en la tercera temporada de The Last of Us, que ya fue confirmada oficialmente por los responsables de la serie.

La producción de los nuevos episodios estaría comenzando este 2025, lo que permite proyectar su posible estreno a comienzos de 2027. Si bien no hay una fecha exacta, todo indica que el calendario de rodaje y postproducción se extenderá por al menos un año y medio.

En la tercera temporada de The Last of Us la historia girará en torno a Abby Anderson, interpretada por Kaitlyn Dever.

Los cambios que trae The Last of US 3

Según sus creadores, en la tercera temporada el eje protagónico de la historia girará en torno a Abby Anderson, interpretada por Kaitlyn Dever.

Tal como sucede en el videojuego The Last of Us: Parte II, la historia profundizará en la vida de Abby, en un giro argumental que busca generar empatía desde una nueva perspectiva. Por su parte, Ellie, seguirá presente pero con un rol más reducido.

La nueva entrega promete a los fanáticos una carga emocional potente y nuevas preguntas morales que enriquecerán el universo narrativo de The Last of Us. Mientras tanto, habrá que armarse de paciencia porque falta tiempo para su llegada.