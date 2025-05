La esperada segunda temporada de 'The Last of Us’, la serie apocalíptica de Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, no hizo más que consolidarla como un éxito en 2025. Ofreció a los fanáticos acción, terror, suspenso y hasta viajes al pasado cargados de emoción. Y su poderoso final abrió la puerta para una tercera entrega cargada de impacto.

De qué trata The Last of Us

Creada por Craig Mazin y basada en el juego diseñado por Neil Druckmann, ‘The Last of Us’ es amada por cinéfilos y gamers por igual. En ella se puede ver cómo una pandemia genera una infección que convierte a los humanos en zombies.

La trama lleva a que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tengan un objetivo en común: abandonar la zona de cuarentena militarizada y cruzar parte de los Estados Unidos que se encuentra devastada.

Bandas criminales e infectados aterrorizan a los sobrevivientes del apocalipsis zombie se vuelven un verdadero obstáculos. La intensidad, actuaciones brillantes y la trama llevaron a que su segunda temporada estrene los capítulos a cuentagotas, de a uno por semana a partir del 13 de abril. Hasta que llegó el séptimo y último episodio el domingo 25 de mayo a la plataforma.

Final explicado de The Last of Us temporada 2

La segunda temporada de ‘The Last of Us’ cuenta el viaje de venganza de Ellie y Dina, en busca de Abby, quien asesinó a Joel en el segundo episodio. Las dos arriban a Seattle, una verdadera zona de guerra con los infectados por el hongo Cordyceps. Pero además, con el peligro que representan los integrantes del Frente de Liberación de Washington (“Lobos”) y los Scars, enfrentadas entre sí por el control del lugar.

¡Atención, spoiler!

Al llegar al séptimo episodio y final de la temporada 2, titulado ‘Convergencia‘, Abby encuentra el escondite de Ellie, Dina, Tommy y Jesse, y asesina a este último mientras amenaza a los otros. Luego de un instante de tensión, Abby dispara, y aparece un fundido a negro. Es cuando la escena retrocede a tres días atrás, con Abby despertándose en la base de los Lobos en un estadio.

Pese a que pueda ser algo desconcertante, resulta sumamente conocido para aquellos que hayan pasado tiempo jugando a The Last of Us Parte II. Es que, justamente, como su nombre lo indica, se trata de una convergencia: el punto de la trama en el que los caminos de Ellie y Abby vuelven a cruzarse.

¿Qué significa? El videojuego, explican los entendidos, está estructurado de manera que cerca de la mitad de la trama se puede pasar de controlar a Ellie a manejar a Abby, lo que lleva a otro punto de vista y sus motivaciones.

¿Habrá temporada 3 de ‘The Last of Us’?

Max confirmó que sí habrá una tercera temporada de la serie ‘The Last of Us’. De todos modos, habrá que tener paciencia porque todavía no hay fecha anunciada para el inicio de rodaje.

Sin embargo, Craig Mazin, ‘showrunner’ del éxito, estima que serán más de los 7 capítulos de la segunda temporada. Y la razón tiene que ver con la necesidad de tiempo para desarrollar la trama cargada de complejidades de la siguiente etapa.