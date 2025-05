El regreso de una de las series más aclamadas en Max como The Last of Us en su termporada 2 sigue causando sensación no solo en los amantes del cine y las series sino también en los gamers, dado que este drama postapocalíptico está basado en el videojuego que desarrolló Naughty Dog en 2013.

// Pedro Pascal y el furor por ‘The Last of Us’: su primera película es argentina y está en Netflix

Y como era de esperar, abundan tanto los momentos de tensión, pero también de suma tristeza. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con Joel Miller el personaje que interpreta el actor chileno Pedro Pascal.

¡Atención, a partir de aquí spoiler!

Sucede que Joel, uno de los más entrañables, fue asesinado brutalmente por Abbie ante los ojos de Ellie. Un incidente que la trama relata en el tercer episodio de la segunda parte, cuando Ellie recuerda justamente a quien fuera su figura en la primera parte de la historia con un objeto simbólico. Algo que no pasó desapercibido para nos fans.

Qué significan los granos de café en la tumba de Joel

El capítulo en cuestión transcurre meses después de la muerte de Joel, cuando Ellie recibe el alta en el hospital. Antes de su partida hacia Seattle, se puede ver a la joven junto a la tumba donde deja caer en la tierra varios granos de café.

Los granos de café en la tumba de Joel en la serie The Last of Us, por Max.

Lo que para muchos pudo ser un detalle, los gamers saben que significa un mensaje para ellos, una suerte de guiño que para representar el estrecho lazo entre Ellie y Joel. Es que el café fue, durante la primera temporada. uno de los elementos más recurrentes a lo largo de su viaje. Joel hablaba recurrentemente sobre ello y su valor.

Otras señales ocultas en The Last of Us

Pero no solamente los granos de café en la tumba son elemento simbólicos para no olvidar al personaje de Pedro Pascal. Ellie se encuentra con su reloj roto, su chaqueta y revolver. Y en el caso del arma, dicha representación va mucho más allá porque será usado por la protagonista para matar a Abbie.

En una entrevista publicada por Entertainment Weekly, Pascal reconoció que todavía no logra aceptar la muerte de su personaje en la serie de Max, pese a que el episodio se filmó hace un año. “Estoy en negación activa. Me doy cuenta de esto más y más a medida que envejezco, me veo a mí mismo cayendo en la negación de que algo ha terminado”, aseguró.

De qué trata The Last of Us

The Last of Us fue creada por Craig Mazin y está basada en el juego diseñado por Neil Druckmann, en el que una pandemia genera una infección que convierte a los humanos en zombies de diferentes tipos.

Lo cierto es que la trama hace que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) terminen juntos con un mismo objetivo: deben irse de la zona de cuarentena militarizada en la que viven y cruzar parte de los Estados Unidos que está devastada.

// Llega ‘The Brutalist’ a Max: 3 motivos para ver la ganadora del Óscar con Adrien Brody

Infectados y bandas criminales que aterrorizan a los sobrevivientes del apocalipsis zombie son obstáculos que surgen en el camino.Tan intensa como dramática, actuaciones sobresalientes y con una temática oportuna, la serie se convirtió en uno de un éxito rotundo del streaming.