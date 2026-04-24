Netflix apostará por revivir uno de los clásicos familiares más recordados de la televisión con el regreso de La familia Ingalls, que tendrá una nueva adaptación global prevista para estrenarse el 9 de julio.

La producción reimagina el universo inspirado en los libros de Laura Ingalls Wilder, cuyas historias autobiográficas sobre la vida en el Oeste estadounidense del siglo XIX marcaron a generaciones de lectores y espectadores.

Publicadas originalmente durante la década de 1930 -próximamente en la plataforma Netflix-, las novelas conocidas como La casita en la pradera narraban la infancia de la autora en plena expansión hacia la frontera americana.

Aquellos relatos dieron origen a la popular serie televisiva emitida entre los años 70 y principios de los 80, que ahora vuelve con una mirada renovada y pensada para nuevas audiencias.

La nueva versión combinará drama familiar, aventura y relato histórico, explorando las dificultades y los logros de quienes construyeron su vida en territorios aún salvajes.

Vuelve “La familia Ingalls”: cuándo se estrenará en Netflix | Créditos: Netflix

La showrunner Rebecca Sonnenshine destacó el espíritu del proyecto y aseguró: “Estoy absolutamente encantada con el brillante reparto que hemos reunido. Cada uno de ellos aporta algo especial al universo de La casa de la pradera y ayudará a que esta historia cobre vida para toda una nueva generación”.

“LA FAMILIA INGALLS” LLEGA A NETFLIX

El rol central recaerá en Alice Halsey, quien interpretará a Laura Ingalls, la protagonista rebelde, curiosa y decidida. El personaje crecerá enfrentando desafíos propios de la vida en el siglo XIX, donde los conflictos cotidianos convivían con verdaderas pruebas de supervivencia.

Vuelve “La familia Ingalls”: cuándo se estrenará en Netflix | Créditos: Netflix

El padre de familia, Charles Ingalls, será interpretado por Luke Bracey, quien encarnará a un hombre optimista y aventurero, granjero y soñador, siempre dispuesto a buscar nuevos horizontes para su familia.

Por su parte, Crosby Fitzgerald dará vida a Caroline Ingalls, una madre fuerte y equilibrada que sostiene el núcleo familiar mientras intenta mantener su independencia en una época dominada por normas sociales estrictas.

El elenco principal se completa con Skywalker Hughes en el papel de Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura, responsable y disciplinada, cuyo carácter contrasta con la personalidad libre y aventurera de la protagonista.