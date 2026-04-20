La serie Emily in Paris volverá a cambiar de escenario en su sexta temporada y ampliará su mapa europeo con dos destinos tan distintos como complementarios: Grecia y Mónaco.

Según confirmó Netflix, el rodaje comenzará en mayo de 2026 y marcará un nuevo capítulo en la vida de Emily Cooper, el personaje interpretado por Lily Collins.

Desde su estreno en 2020, la ficción Emili in Paris -creada por Darren Star- convirtió cada temporada en una postal aspiracional, donde la moda, el romance y los dilemas laborales conviven con paisajes icónicos.

Esta vez, el Mediterráneo será el gran telón de fondo y anticipa un giro narrativo que podría redefinir los vínculos centrales de la historia.

Emily in Paris deja Francia: la sexta temporada se muda a Grecia y Mónaco | Créditos: Netflix Por: COURTESY OF NETFLIX

DÓNDE SERÁ LA SEXTA TEMPORADA DE EMILY IN PARIS

El traslado a Grecia no aparece como un simple recurso estético. En el cierre de la quinta entrega, Gabriel —el chef interpretado por Lucas Bravo— invitó a Emily a reencontrarse con él allí tras una nueva ruptura sentimental.

Emily in Paris deja Francia: la sexta temporada se muda a Grecia y Mónaco | Créditos: Netflix Por: caroline dubois | CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Ese gesto dejó abierta una puerta emocional que ahora funcionará como punto de partida. Todo indica que la tensión entre ambos, uno de los ejes más persistentes de la serie, volverá a ocupar el centro de la escena.

Emily in Paris deja Francia: la sexta temporada se muda a Grecia y Mónaco | Créditos: Netflix Por: caroline dubois | CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

En paralelo, la trama profesional también promete transformaciones. El universo de Agence Grateau seguirá atravesado por desafíos internos y decisiones estratégicas que podrían impactar en el futuro laboral de la protagonista. A su vez, Mindy y su relación con Nicolas, junto con los sentimientos pendientes con Alfie, anticipan nuevos cruces y conflictos.

La elección de Mónaco suma otra capa al relato. Si Grecia aportará un clima más introspectivo y romántico, el principado ofrecerá el componente de lujo y alta sociedad que la serie explota desde sus primeras temporadas. Eventos exclusivos, escenarios costeros y el glamour característico del enclave mediterráneo funcionarán como contraste frente al costado más emocional de la historia.