Lucien Laviscount, uno de los rostros más reconocibles de la serie Emily in Paris, acaba de dar un giro inesperado en su proyección pública al vincularse de manera oficial con el mundo del automovilismo eléctrico.

El actor británico fue nombrado embajador global de la Fórmula E para la temporada 2025/26, un paso que consolida una relación que comenzó de forma natural y que hoy lo posiciona como puente entre el entretenimiento, la moda y el deporte de vanguardia.

Durante el último año, Lucien Laviscount se convirtió en una presencia habitual en distintas carreras del campeonato. Lejos de una participación meramente simbólica, su interés por la Fórmula E fue creciendo a medida que se acercaba al paddock, a los equipos y al espíritu que rodea a la categoría.

Esa cercanía, sumada a su influencia cultural y su llegada a audiencias jóvenes, terminó de sellar una alianza que apunta a ampliar el alcance del certamen más innovador del automovilismo internacional.

Lucien Laviscount, de ‘Emily in Paris’ a la Fórmula E: la increíble transformación del actor | Créditos: Instagram FIA

LUCIEN LAVISCOUNT, DE NETFLIX A LA FÓRMULA E

Según explicó el actor, lo que más lo atrapó no fue solo la competencia en pista, sino la energía colectiva que se vive en cada evento, el compromiso con la sostenibilidad y el propósito que atraviesa a la categoría.

Lucien Laviscount, de ‘Emily in Paris’ a la Fórmula E: la increíble transformación del actor | Créditos: Instagram FIA

Laviscount aseguró que este universo se convirtió en una parte muy especial de su vida y se mostró entusiasmado por sumarse de manera oficial como embajador durante toda la temporada.

Lucien Laviscount, de ‘Emily in Paris’ a la Fórmula E: la increíble transformación del actor | Créditos: Instagram FIA

En su nuevo rol, el actor participará activamente en carreras seleccionadas y en distintas iniciativas creativas a lo largo del calendario. Su presencia se verá reflejada en retransmisiones, contenidos digitales, experiencias pensadas para los aficionados y acciones culturales que buscan acercar el universo del deporte eléctrico a nuevas audiencias.

La idea es que Laviscount no solo sea una cara visible, sino un narrador cercano de lo que ocurre dentro y fuera de la pista.