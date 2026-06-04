La cultura argentina está de luto: Elba Chunchuna Villafañe, la actriz y modelo que marcó a varias generaciones, murió a los 92 años. La noticia la confirmó su hija, Juana Molina, a través de un sentido posteo en redes sociales.

Villafañe fue mucho más que una cara bonita: rompió moldes en una sociedad que la quería encasillar solo por su belleza, pero ella eligió siempre el camino propio.

De joven, aprovechó su físico para trabajar en el modelaje y la publicidad, pero nunca se sintió cómoda con la cosificación. “Buscaba alejarse de todo tipo de cosificación”, recordaron quienes la conocieron.

Una vida marcada por el compromiso y la rebeldía

Nacida como Elba Villafañe, su historia familiar la conectó con el norte argentino y con figuras destacadas de la política y el arte.

Chunchuna Villafañe por Elisa Hecker.

Su bisabuelo Benjamín fue gobernador de Jujuy y su tía, también llamada Elba, una reconocida artista plástica.

Su padre, César, era militar de caballería, lo que la llevó a mudarse varias veces durante la infancia hasta instalarse en Buenos Aires.

Desde chica, Chunchuna mostró una personalidad rebelde. Se educó en un colegio católico, pero nunca se adaptó a los mandatos más estrictos. En su casa, la política era tema de conversación y ella se acercó al peronismo, una pasión que la acompañó toda la vida.

Apenas pudo, salió a trabajar para ayudar a su familia. Así entró al mundo de la moda, donde rápidamente se convirtió en una de las modelos más importantes de los años 60 y 70, junto a figuras como Claudia Sánchez.

Su porte y elegancia la hicieron brillar en pasarelas y publicidades, pero también le valieron censuras: un aviso de sidra en el que era imagen fue prohibido por su afinidad con el peronismo.

Compromiso social y militancia

Lejos de quedarse en la superficie, Chunchuna Villafañe se comprometió con las causas sociales.

En los años 70, trabajó junto al Padre Carlos Mugica en la Villa 31 de Retiro, intercediendo para que los hospitales atendieran a los vecinos más postergados. “Le hacía sentir que su obra valía mucho más que una apariencia física”, contaron quienes compartieron esa etapa con ella.

En el pico de su fama, viajó en el vuelo que trajo de regreso a Juan Domingo Perón en 1972, un hecho histórico que marcó su vida y la del país. Ese compromiso político le costó caro: durante la dictadura militar, sufrió censura y debió exiliarse junto a su pareja de entonces, el director Pino Solanas.

Del modelaje al cine: una carrera consagrada

Aunque estudió arquitectura y le faltaron solo dos materias para recibirse, Chunchuna encontró su verdadera vocación en la actuación.

Su consagración llegó con “La historia oficial”, la película de Luis Puenzo que ganó el Oscar en 1986 y que denunció las atrocidades de la dictadura. Allí interpretó a la amiga del personaje de Norma Aleandro, en escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

Su talento fue reconocido en el Festival de Cine de Chicago, donde ganó como Mejor Actriz de Reparto, y fue nominada a los Premios Cóndor.

A lo largo de su carrera, participó en películas como Un guapo del 900 y Vidas privadas, además de destacarse en televisión y teatro. Su paso por el ciclo Mujeres asesinas y la serie Tratame bien fueron otros hitos de su trayectoria.

Una vida lejos del brillo y cerca de lo esencial

En la madurez, Chunchuna Villafañe eligió el bajo perfil. Se instaló en su casona de Florida, en Vicente López, que ella misma diseñó y remodeló una y otra vez.

Allí se dedicó a la decoración, la jardinería y la cocina, lejos de los flashes y el ruido mediático. “Fue una sibarita que no ostentó”, dicen quienes la conocieron.

Tuvo dos hijas, Juana e Inés, fruto de su relación con el cantante Horacio Molina. Más tarde, compartió su vida con el marchand Adolfo Chango Lavarello, hasta su muerte en 2010. En su casa, la lectura y la música eran parte del día a día.

El legado de una mujer libre

Chunchuna Villafañe fue una mujer que desafió los mandatos de su época. Buscó deconstruir un medio patriarcal y machista cuando eso no era lo corriente.

Se comprometió, pagó el precio del exilio y eligió siempre vivir a su manera. “Se fue como vivió, libre”, resumió su hija en un mensaje que emocionó a todos.

Su rostro, sin cirugías y con las marcas del tiempo, fue símbolo de autenticidad. Su vida, un ejemplo de coraje y sensibilidad. La cultura argentina despide a una de sus grandes referentes.