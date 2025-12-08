Una comedia romántica que conquistó al público en 2020 regresa con una nueva entrega que renueva su aire sin abandonar su esencia.

Desde su lanzamiento, la serie se consolidó como un éxito global gracias a la mezcla de sofisticación, estilo europeo y romances complicados.

Esta nueva temporada busca mantener ese espíritu, pero llevándolo a otro nivel: más ambición laboral, nuevos giros sentimentales y la posibilidad de que la protagonista descubra otra faceta de sí misma lejos del aire parisino.

Estamos hablando de Emily en París, que retorna con su quinta temporada el 18 de diciembre de 2025 en Netflix, y promete cambios importantes: nuevos escenarios, desafíos profesionales y un cóctel de romance y glamour ideal para el fin de año.

De qué va la temporada 5 de Emily en París

En esta entrega, Emily Cooper (interpretada por Lily Collins) encara un giro trascendental en su vida: deja París —al menos por ahora— y se muda a Roma, donde asume como directora de la oficina local de la agencia Grateau.

Esa decisión marca un punto de inflexión: no se trata solo de un cambio de ciudad, sino de replantear su carrera, sus vínculos y su propia identidad en el mundo de la moda y la publicidad.

La serie de Netflix cuenta con un reparto generoso que le aporta color a la trama.

Pero Roma no será un escape tranquilo: la ciudad italiana, con su mezcla de historia, belleza y tensión moderna, trae nuevos desafíos para Emily.

Como parte del tráiler y las primeras imágenes oficiales se ve, los episodios prometen mezclar glamour y drama, reinventar la estética de la serie y presentar conflictos personales y laborales que podrían redefinir su destino.

El tráiler oficial de la temporada 5 de Emily in Paris, en Netflix.

Aunque el cambio geográfico es central, París no desaparece completamente de la historia: según los creadores, la nueva temporada combinará ambas ciudades, dejando abierta la dualidad entre pasado y presente, entre lo familiar y lo incierto.

El regreso del elenco... y algunas novedades

Como es de esperarse, Lily Collins regresa como Emily Cooper, corazón de la serie, acompañada por gran parte del elenco habitual: Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucien Laviscount, Lucas Bravo, además de otros personajes clásicos como Julien, Mindy, Luc, Antoine y Genevieve.

Desde su lanzamiento, Emily en París se consolidó como un éxito global.

A su vez, se suman caras nuevas: por un lado, actores como Eugenio Franceschini —quien interpreta a Marcello—, y otros fichajes recientemente confirmados, que prometen aportar aire fresco a la dinámica del grupo.

El traslado a Roma implica también modificaciones en la ambientación, la moda y la estética visual de la serie: un cambio de contexto que parece consolidarse como la gran apuesta de esta quinta temporada.

Por qué esta temporada puede sorprender (de nuevo)

El cambio a Roma —y la dualidad con París que promete la temporada— otorga a Emily en París la posibilidad de reinventarse sin perder su ADN. La ciudad italiana representa nuevos horizontes para Emily, tanto en lo profesional como en lo personal, lo que podría renovar la frescura narrativa que hizo del show un éxito.

Además, la mezcla de romance, moda, aspiraciones laborales y relaciones complejas sigue siendo la receta que lo convirtió en fenómeno global; esta temporada la profundiza con un entorno distinto, lo que puede traducirse en conflictos más maduros, decisiones difíciles y giros inesperados.