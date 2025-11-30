Las producciones surcoreanas dejaron de ser una grata sorpresa para convertirse en un fenómeno en el mundo del streaming. Y abarcan diferentes géneros, como es el caso de la comedia romántica Beso dinamita, disponible en Netflix.

Kim Jae-hyun se encargó de la dirección de esta serie compuesta por 14 episodios en su primera temporada, mientras que Ha Yoon-ah y Tae Kyung-min se desempeñaron como guionistas.

Este k-drama fue estrenado en plataforma de la N roja a mediados de noviembre, y cada semana se lanzan dos capítulos hasta el jueves 25 de diciembre, justo en Navidad, que se podrá ver el último.

De qué trata

La trama de Beso dinamita gira en torno a Ko Da-rim, una mujer soltera que finge estar casada y con hijos para conseguir un trabajo en una empresa de productos para bebés.

// Un éxito de Agatha Christie llega a Netflix: tiene 3 capítulos y un protagonista de Bridgerton

La mentira se complica cuando se da un beso con el perspicaz y estoico jefe de equipo, Gong Ji-hyeok, un hombre serio, meticuloso y completamente ajeno al caos . Es entonces que sus vidas laborales y personales se complican más de lo esperado.

Quiénes conforman el elenco

La pareja protagónica la conforman Jang Ki-yong, quien interpreta a Gong Ji-hyeok, el líder de equipo de una empresa de productos para el cuidado infantil. Además de ser conocido por su inteligencia, decisión y empuje, tiene excelentes habilidades de liderazgo y pasión por el trabajo.

Junto a él aparece Ahn Eun-jin en el papel de Go Da-rim, la joven que se hace pasar por madre para conseguir un trabajo en una conocida empresa. En ese lugar conoce al personaje de Gong Ji-hyeok.

Kim Mu-jun da vida a Kim Sun-woo en la comedia romántica coreana Beso dinamita.

Se suman a ellos Kim Mu-jun, quien le da vida a Kim Sun-woo, un amigo íntimo que debe fingir ser esposo para sostener la mentira; Woo Da-vi que interpreta a Yoo Ha-young, la hija menor de una poderosa familia chaebol; y Nam Gi-ae asume el rol de Kim In-ae, entre otros.

Por qué ver beso dinamita

Fórmula infalible. Enredos amorosos, secretos imposibles de ocultar y esos momentos tiernos que solo los K-dramas saben entregar resultan un imán para el público.

Química explosiva. Ya en los primeros capítulos se logra ver que la conexión entre los protagonistas funciona a la perfección.

Fechas de estreno de cada capítulo

Episodio 1: miércoles 12 de noviembre de 2025

Episodio 2: jueves 13 de noviembre de 2025

Episodio 3: miércoles 19 de noviembre de 2025

Episodio 4: jueves 20 de noviembre de 2025

Episodio 5: miércoles 26 de noviembre de 2025

Episodio 6: jueves 27 de noviembre de 2025

Episodio 7: miércoles 3 de diciembre de 2025

Episodio 8: jueves 4 de diciembre de 2025

Episodio 9: miércoles 10 de diciembre de 2025

Episodio 10: jueves 11 de diciembre de 2025

Episodio 11: miércoles 17 de diciembre de 2025

Episodio 12: jueves 18 de diciembre de 2025

Episodio 13: miércoles 24 de diciembre de 2025

Episodio 14: jueves 25 de diciembre de 2025

El k-drama cuenta con 14 episodios, y se estrenan dos por semana hasta navidad.

Cinco k-drama para ver en Netflix

En Netflix se puede ver una amplia variedad de k-dramas, incluyendo géneros como romance, comedia, suspenso y fantasía. Algunos de los más populares son:

King the Land. Comedia romántica sobre un heredero de un conglomerado y una empleada de hotel.

La gloria. Thriller de venganza que mezcla elementos de dorama.

// De qué se trata el thriller que fue cancelado en 2017 y ahora arrasa Netflix

Crash Landing on You. Una heredera surcoreana aterriza accidentalmente en Corea del Norte y se enamora de un oficial.

Mi adorable demonio. Un romance que mezcla fantasía y comedia.

Doctor Slump. Drama médico sobre cinco amigos que también tocan en una banda.