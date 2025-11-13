Se acabó la espera, llegó a la plataforma de Netflix y como era de esperar ya está entre lo más visto a nivel mundial. La segunda temporada de “El juego del calamar: el desafío” (Squid Game: The Challenge), inspirada en la serie que le dio un Premio Emmy a Lee Jung-Jae, continúa con nuevos participantes de diversas edades, orígenes y profesiones, desde artistas y deportistas hasta docentes, médicos y creadores digitales.

Para tomar nota, reúne a 456 concursantes de entre 21 y 77 años, de todos los rincones del planeta, dispuestos a competir por un imponente premio del mismo número referencial: 4.56 millones de dólares.

De qué países son los participantes de El juego del calamar: El desafío, temporada 2

En la segunda temporada del reality furor en Netflix hay competidores de lugares tan diversos como América, Oceanía y Medio Oriente.

Entre ellos se destacan personajes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, México, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Suecia, entre otros.

Por mencionar solo algunos, aparece Timmy, de 21 años, un podcaster de Reino Unido que nació prematuramente a los siete meses, lo que inspiró en él una visión positiva y resiliente.

Siempre atrapante, la serie surcoreana es un fenómeno global.

Y en el otro extremo, Frederick, un profesor de contabilidad y coach profesional de 77 años de Georgia, Estados Unidos. Amante del baile de salón y del levantamiento de pesas.

Y entre las mujeres, se podría mencionar a Vanessa, una pescadora de langostas canadiense; Mary una agente inmobiliaria de Estados Unidos; y Sheri una representante de ventas de productos de salud de Reino Unido.

Nuevas pruebas y desafíos

Dado que se trata de una serie que tal como la original es un fenómeno global impactante, que nadie se quiere perder, la idea es no spoilear.

El tráiler oficial de El Juego del Calamar: El Desafío - Temporada 2, en Netflix.

Por caso, entonces, la idea es señalar que entre los retos se encuentran nuevas versiones de pruebas clásicas como Luz roja, luz verde y el Puente de cristal, vistas en la primera temporada de la serie.

Pero también desafíos inéditos en el reality como el Pentatlón de seis piernas, donde grupos de diez se dividen en dos equipos de cinco con las piernas atadas. Cada miembro completa un minijuego siendo la gestión del tiempo crucial. También los circuitos arcoíris que llegan directamente de los episodios posteriores.

Las atrapantes nuevas pruebas para la segunda temporada de El Juego del calamar: El desafío.

Atrapar es otra novedad: todos los jugadores se encuentran en el mismo espacio de un gimnasio de colegio y deben lanzarse o esquivar objetos bajo reglas que obligan a tomar decisiones rápidas y con un componente psicológico: ¿atrapar y arriesgarse a ser eliminado o esquivar y perder posición?

El clásico juego de mesa Toboganes y escaleras se convierte en esta edición en un tablero gigante con casillas numeradas. Los concursantes avanzan por turnos, pero una elección errónea puede mandarlos directamente a la eliminación.

Vale aclarar que aunque el programa se basa en el universo de El juego del calamar, no incluye ningún elemento que pueda dañar físicamente a los concursantes.

Cuándo se estrena cada capítulo

La segunda entrega del reality de competencia se compone de 10 capítulos en total. Estos se lanzan en tres entregas semanales, según el siguiente calendario:​​