El futuro ya no está lejos: las calles grises, las pantallas que lo muestran todo y el silencio detrás de cada cara que pasa. En ese ambiente asfixiante, los protagonistas son un detective cansado y una mujer que nadie sabe quién es.

La sinopsis oficial de venta de la película en cuestión dice que la trama está ambientada en un mundo futuro en el que no existe el anonimato ni el crimen.

Esa es la premisa de un film de 2018 que Netflix sumó a su catálogo y fue dirigida por Andrew Niccol, un especialista en la ciencia ficción.

Estamos hablando de Número desconocido, cuyo título original (por el cual puede llegar a encontrarse) es Anon.

¿De qué trata?

Número desconocido sigue al detective Sal Frieland (Clive Owen), que trabaja en un mundo donde los implantes visuales registran cada minuto de vida humana.

Pero todo cambia cuando una serie de asesinatos desafía ese orden: las víctimas no tienen registro, y la presunta culpable, conocida sólo como “La Chica” (Amanda Seyfried), logra evadir el sistema.

Amanda Seyfried es "La Chica", la presunta culpable.

Durante unos 100 minutos, esta película británica combina intriga electrónica, persecución moral y un dilema existencial: ¿qué sucede cuando lo que vemos ya no es lo que es real? Número desconocido funciona como un espejo oscuro de nuestra era digital, donde los datos abundan, pero la libertad escasea.

La película fue estrenada internacionalmente como “Netflix Original” en el servicio de streaming, mientras que en Reino Unido e Irlanda fue estrenada en cines y a través de on-demand por Sky Cinema.

¿Quiénes actúan en Número desconocido?

Como ya mencionamos, Clive Owen encarna a Sal Frieland, detective de convicciones firmes que frena sus días en whisky, fatiga y un sistema que creía invencible.

Frente a él, Amanda Seyfried brilla como “La Chica”. Su rostro tranquilo oculta una mente imbatible. En un mundo donde la identidad se define por lo que aparece en pantalla, ella decide no aparecer del todo. Su interpretación juega con lo sutil y lo evasivo.

El resto del reparto se complementa con solidez: personajes secundarios que aportan al engranaje tecnológico del thriller, sin robar protagonismo.

Owen se pone en la piel del detective Sal Frieland.

Aparecen Colm Feore, Sonya Walger y Mark O’Brien, entre otros.Su director, Niccol, se hizo famoso en 1997 al lanzar su ópera prima Gattaca, hoy todo un clásico de la ciencia ficción. A esa película con Ethan Hawke se le sumaron después Simone, El señor de la guerra y El precio del mañana, todas con buena recepción crítica.

¿Por qué verla?

Porque Número desconocido no es solo un thriller de ciencia ficción: es una advertencia disfrazada de entretenimiento.

Además, su duración – poco más de hora y media – la hace ideal para una sesión intensa: no hay respiro ni epílogo superfluo.

Finalmente, aunque estrenada en 2018, la atención que está recibiendo ahora en Netflix la revela como “descubrimiento tardío”. Un título que supo figurar entre lo más visto en varios países latinoamericanos según reseñas.

Si estás buscando una película que combine inteligencia, tensión y un tema cada vez más real, Número desconocido es una apuesta segura en Netflix.