No hay horizonte. Solo arena, motores y gritos que se pierden entre explosiones. En ese universo quemado por el sol, los héroes no hablan demasiado: sobreviven. Así empieza la película de 2 horas en Netflix que para muchos redefinió el cine de acción moderno y convirtió la destrucción en arte visual.

Su comienzo es un misterio: un hombre solo, un coche oxidado, y la voz de la locura como única compañía. De hecho, no se sabe muy bien qué actor interpreta a ese personaje.

Con esos primeros minutos sin respiro, Mad Max: Furia en el camino (Mad Max: Fury Road), el film dirigido por George Miller, rompe cualquier convención narrativa.

De qué se trata Mad Max: Furia en el camino

La historia se desarrolla en un futuro postapocalíptico donde el mundo colapsó y el agua y la gasolina son tesoros de guerra. En ese contexto, Max (Tom Hardy), un ex policía convertido en errante, es capturado por los “hijos de la guerra”, un ejército comandado por el tirano Immortan Joe.

Pero la historia da un giro cuando Furiosa (Charlize Theron), una de sus generales, traiciona al régimen y emprende una fuga con las cinco esposas esclavizadas del dictador.

Max y Furiosa terminan aliados por necesidad: él busca sobrevivir; ella, redención. Juntos atraviesan el desierto en una persecución frenética a bordo del “War Rig”, un camión convertido en fortaleza rodante.

Quiénes actúan

El elenco está encabezado por Tom Hardy, quien tomó el legado de Mel Gibson para reinventar a Max como un hombre atormentado, más silencioso y salvaje. Su actuación física, contenida pero intensa, sostiene gran parte del peso emocional de la historia.

El tráiler oficial de Mad Max - Fury Road.

A su lado, Charlize Theron entrega una de las interpretaciones más potentes de su carrera. Su Furiosa no es solo una guerrera: es el corazón moral del relato, una mujer que desafía el poder patriarcal y encarna la posibilidad de un nuevo comienzo.

El enfrentamiento entre ella e Immortan Joe (interpretado por Hugh Keays-Byrne) se convierte en una batalla entre opresión y libertad, entre el dominio y la humanidad.

El filme fue rodado el bello y hostil desierto africano de Namibia.

También se destacan Nicholas Hoult como Nux, un joven fanático del ejército de Joe que encuentra su propia redención, y Zoë Kravitz, Rosie Huntington-Whiteley y Riley Keough como las esposas fugitivas que dan un matiz emocional a la historia.

Un triunfo visual y técnico

Mad Max: Furia en el camino fue un fenómeno global. Estrenada en 2015, la película arrasó en la temporada de premios y se llevó seis Premios Oscar, incluyendo Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje, Mejor Vestuario, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. También fue nominada a Mejor Película y Mejor Director.

El film fue rodado en Namibia, donde el desierto africano se convirtió en un escenario tan hostil como bello. Su rodaje fue legendario: más de 150 días de filmación, cientos de vehículos modificados, acrobacias reales y muy pocos efectos digitales. George Miller insistió en que casi toda la acción fuera física, lo que explica la intensidad y realismo que se sienten en pantalla.

A una década de su estreno, Furia en el camino sigue siendo una experiencia cinematográfica total.