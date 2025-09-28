Seis años después del estreno de la película de desastres que sorprendió con su crudeza apocalíptica y la lucha por la supervivencia, llega una esperada secuela protagonizada por Gerard Butler.

Greenland: Migration, la secuela de Greenland: El último refugio (2020), continúa la historia de los Garrity, liderados por John Garrity (Gerard Butler) y Allison (Morena Baccarin), quienes tras sobrevivir al impacto de un cometa que amenaza con destruir la Tierra, se refugiaron en un búnker en Groenlandia.

En esta secuela deberán abandonar ese lugar seguro para emprender un viaje peligroso por un paisaje devastado: atravesar Europa congelada en busca de un nuevo hogar.

El director Ric Roman Waugh regresa en el timón de este thriller postapocalíptico que promete ser aún más severo y ambicioso que la primera parte.

Mientras el mundo sufre las consecuencias del desastre, los personajes se enfrentan no solo al frío, la escasez y los elementos naturales adversos, sino también a la fragilidad humana, el miedo, la pérdida y la tensión moral de decidir qué arriesgar para sobrevivir. Migration plantea no solo acción física, sino dilemas éticos en un mundo que parece ya sin reglas.

Greenland: Migration se llamará la secuela de la exitosa película.

¿Quiénes actúan?

El elenco principal de Greenland: Migration incluye de nuevo a Gerard Butler y Morena Baccarin como John y Allison Garrity, los sobrevivientes cuyo vínculo será puesto a prueba en condiciones extremas.

También regresa Roman Griffin Davis, quien interpretó al hijo de la pareja en la primera película.

Se suman nuevos rostros al reparto para aumentar la escala emocional y los peligros del nuevo viaje: destacan Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Tommie Earl Jenkins, Trond Fausa Aurvåg y William Abadie, todos ellos con papeles que amplían el universo de la sequía, el caos ambiental y la confrontación humana.

Datos clave y expectativas

La primera Greenland costó unos 35 millones de dólares y recaudó alrededor de 52,3 millones en taquilla mundial, lo que, dada la época de pandemia y sus restricciones, fue un logro notable. Greenland: Migration está prevista para estrenarse el 9 de enero de 2026 en Estados Unidos, con distribución por Lionsgate. Es probable que llegue a otros territorios poco después.

Greenland: Migration está prevista para estrenarse el 9 de enero de 2026 en Estados unidos.

El rodaje ya concluyó (iniciado en abril de 2024, terminó julio), con locaciones en Reino Unido, Islandia y otras que aportan ese clima helado, inhóspito y amenazante característico de la saga.

¿Por qué puede ser tan esperada?

Greenland: Migration promete expandir la historia hacia horizontes más oscuros, más fríos, más desafiantes.

El combo de Butler-escenarios extremos-tensión moral y supervivencia humana pesado ya generó interés global.

Además, la idea de salir de la seguridad del bunker para enfrentarse al mundo real destruido abre posibilidades narrativas más variadas —desde enfrentamientos con otros supervivientes hasta confrontaciones con autoridades o territorios abandonados.

Otro punto fuerte es el reparto renovado que aporta diversidad de conflictos humanos: personajes nuevos que podrían tener historias propias, lo que amplía el universo más allá del núcleo familiar Garrity. También porque el género de cine de desastres tiene un público fiel que disfruta de ver cómo la naturaleza, el caos y la supervivencia chocan con las fortalezas y debilidades humanas.