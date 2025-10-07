El cine argentino volvió a dar la nota en Netflix con una producción que no para de sumar elogios y espectadores. Se trata de “Goyo”, la película dirigida por Marcos Carnevale que, a casi un año de su estreno, sigue firme en el ranking de las más vistas del país y conquista a usuarios de toda la región.

Con un elenco de primer nivel encabezado por Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth, la historia se mete de lleno en el corazón del público gracias a su sensibilidad y a las actuaciones que deslumbran en cada escena.

Nancy Dupláa y Nico Furtado en "Goyo". Foto: Netflix

De qué trata “Goyo”, la película argentina que arrasa en Netflix

La trama gira en torno a Gregorio “Goyo” Villanueva (interpretado por Furtado), un hombre con Asperger que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Su vida, marcada por la rutina y la pasión por el arte, da un giro inesperado cuando conoce a Eva Montero (Dupláa), la nueva guardia de seguridad del museo.

Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth en "Goyo". Foto: Netflix

Lo que arranca como una amistad tímida se transforma en una historia de amor tan inesperada como conmovedora. El film explora temas como la inclusión, la empatía y las relaciones humanas desde una mirada distinta, apostando por la autenticidad y evitando los clichés.

Reparto de “Goya”

Uno de los grandes aciertos de “Goyo” es su reparto. Nicolás Furtado sorprende con una interpretación precisa y contenida, mostrando un registro completamente diferente a sus trabajos anteriores. Nancy Dupláa aporta calidez y naturalidad, mientras que Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth completan un equipo que le da profundidad y matices a la historia.