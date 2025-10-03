Netflix nos tiene acostumbrado a una amplia variedad de producciones en su catálogo, donde los fanáticos y pasatistas pueden elegir a gusto y piacere de acuerdo a su gusto. Por ejemplo, algunas historias intensas, con adrenalina, que invitan a quedarse en el sillón y no despegarse de la pantalla.

En este contexto, entre las numerosas opciones aparece una serie que desde su irrupción en el streaming se convirtió en un éxito. Se trata de Anatomía de un escándalo, una serie combina de forma impecable crimen, política, suspenso, violencia sexual y escenas muy subidas de tono.

// Netflix: tiene 6 capítulos y está basada en un drama real de la medicina

Esta serie de suspenso estadounidense no apta para menores de edad fue escrita por Melissa James Gibson y David E. Kelley, y cuenta con la dirección de S. J. Clarkson.

De qué trata Anatomía de un escándalo

La trama de Anatomía de un escándalo sigue a Sophie, una mujer de clase alta casada con un político influyente. Durante años su vida transcurrió en medio del lujo y privilegios sociales, hasta que se destapó un escándalo en el que su esposo fue acusado de un crimen sexual. Y fue entonces que la realidad dio un vuelco de 180 grados.

El tráiler oficial de Anatomía de un escándalo, por Netflix.

Audiencias judiciales, confesiones y revelaciones inesperadas van sumando pimienta a la trama. Y cada episodio deja en claro cómo los cimientos de un matrimonio que parecía perfecto se empieza a resquebrajar.

Con el paso del tiempo, Sophie debe tomar una decisión: confiar en aquel hombre al que amó y le brindaba una sólida vida o aceptar la hipotética cruda realidad de que haya sido capaz de cometer un asesinato.

Un político influyente es acusado de un crimen sexual.

Por otro parte, más allá del drama personal, la arista política también juega un papel clave porque el hombre que está en la mira no es uno cualquiera sino uno influyente, con aspiraciones y conexiones en los altos mandos del país.

Y es cuando la pregunta que una y mil veces resuena aparece: ¿actuará la justicia de forma imparcial o ciertos privilegios terminarán sentenciando el rumbo del caso?

Reparto de Anatomía de un escándalo

La serie de Netflix cuenta con las actuaciones de Sienna Miller como Sophie Whitehouse;

Michelle Dockery, en el papel de Kate; Rupert Friend es James Whitehouse; Naomi Scott se pone en la piel de Olivia; Josette Simon como Angela y Joshua McGuire actúa de Chris.

Anatomía de un escándalo es un éxito de Netflix.

¿Está basada en hechos reales?

La autora del libro original se basó en diferentes casos mediáticos de la política británica para construir esta historia que refleja con crudeza cómo un escándalo sexual puede sacudir los cimientos en las más altas esferas de la sociedad.

// Helen Mirren y Pierce Brosnan protagonizan esta comedia de misterio que es un éxito en Netflix

Cuántos capítulos tiene la serie de Netflix

Anatomía de un escándalo cuenta con 6 episodios, que no dan respiro. Los amantes de este tipo de series, podría decir que es una buena cantidad: ni muy pocos para que pase en un suspiro ni muchos para espantar a quien revisa el catálogo de la plataforma de la N.

Los especialistas elogian que los guionistas supieron condensar emociones intensas, giros inesperados y diálogos cargados de tensión en una cantidad justa.