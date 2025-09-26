En el amplio catálogo de películas que ofrece Netflix, se estrenó recientemente una de esas producciones que cuenta con varios condimentos para resultar un éxito: por un lado, en cuanto al género, la siempre efectiva fórmula del detective que debe descubrir quién es el asesino; y por el otro, un elenco con actores de renombre.

Es el caso de El club del crimen de los jueves, una joya de casi dos horas que se puede ver en cualquier momento del día, y que además de una trama atractiva aborda otros temas cotidianos.

Dirigida por Chris Columbus y basada en la novela de Richard Osman que inició el género del ‘cosy crime’, la cinta cuenta con un reparto estelar que incluye a Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

De qué trata El club del crimen de los jueves

La trama se desarrolla en Coopers Chase, una residencia para jubilados con toda la majestuosidad de una mansión estilo inglesa.

Los residentes disfrutan de amplios salones y una variedad de actividades, aunque ninguna tan singular como la del club que da nombre a la película: el ‘Thursday Murder Club’.

El club del crimen de los jueves, con un elenco de lujo en Netflix.

Justamente este grupo está formado por la ex jefa del MI6, Elizabeth (Mirren), el antiguo sindicalista Ron ( Brosnan), el psiquiatra retirado Ibrahim (Kingsley) y la exenfermera Joyce (Imrie).

Los miembros del club se reúnen cada semana en la sala de rompecabezas para analizar crímenes sin resolver, información que reciben a través de una amiga expolicía que ahora está en la unidad de cuidados paliativos.

El tráiler oficial de The Thursday Murder Club, en Netflix.

Cuando Ian Ventham, el propietario del lugar, planea transformar Coopers Chase en apartamentos de lujo, se desata una serie de eventos que termina en un asesinato, lo que empuja al club a iniciar una investigación.

De este modo, mientras avanza la investigación, los detectives locales Chris Hudson y Donna de Freitas deciden unir fuerzas con el talentoso grupo de jubilados para desentrañar el misterio.

Toques de humor y el legado de Agatha Christie

Un aspecto que le aporta pimienta al guion son las bromas ‘autorreferenciales’, como cuando el personaje de Helen Mirren entra en escena y su esposo, interpretado por Jonathan Pryce, le dice “pareces la reina”, en alusión al papel de la actriz como la monarca británica en The Queen.

La comedia de misterio sigue el legado de Agatha Christie.

La comedia de misterio, además, recupera el legado de las historias de Agatha Christie y lo actualiza para una nueva generación de espectadores, que está más cerca de los celulares y pantallas afines que de los recordados libros.

Un mensaje más allá de un crimen resuelto

Es cierto que El club del crimen de los jueves se inclina hacia la comedia y el misterio, pero a la vez cumple con otra misión: abordar temas como la muerte asistida y el papel de las personas mayores en la sociedad contemporánea.

La ficción destaca cómo este grupo aparenta ser invisible, pero cuenta con el potencial para influir en situaciones críticas. De esta manera, logra conectar con un público más amplio, mostrando que los desafíos de la vida no terminan con la jubilación.