Netflix se consolida como una de las principales plataformas de streaming, y a lo largo de los años demuestra que posiciona series y películas en su catálogo, muchas de las cual terminan siendo incluso un éxito a nivel mundial.

Y uno de estos ejemplos es la serie colombiana Perfil falso, creada por Pablo Illanes, la mente detrás de títulos como Machos, “Prófugos y ¿Dónde está Elisa?, y producida por TIS Productions para Netflix. Una serie que mezcla intriga, romance y acción, con escenas eróticas de alto voltaje.

De qué trata Perfil falso en Netflix

Perfil falso gira en torno a Camila, una mujer que conoce al hombre de sus sueños a través de una aplicación de citas. Pero cuando viaja a su ciudad para sorprenderlo, descubre que todo se trata de una mentira. Lejos de regresar vencida, decide cobrar venganza por el engaño, lo que da comienzo a un peligroso laberinto de engaños y secretos.

Las dos protagonistas antagónicas de Persil falso, en Netflix.

La sinopsis oficial dice: “Camila abre un perfil sexy en una aplicación de citas y encuentra al hombre de sus sueños: el guapísimo hombre llamado Fernando. Pronto descubre que ni es soltero y tampoco es Fernando. Camila cae en una trampa y todo se convierte en una pesadilla”.

Y continúa: “Dispuesta a todo para descubrir quién es realmente el hombre que conoció, la joven se empeña en identificar al infiel y hacerle pagar una a una cada mentira que le dijo y cada promesa que le hizo, sin saber que se está adentrando en un intrincado laberinto de apariencias que engañan, sexo prohibido y poderes que matan”.

Quiénes actúan en Perfil Falso

Para que una historia sea popular entre la amplia oferta de series de Netflix, es necesario que tener un buen reparto y esta ficción no es la excepción.

Carolina Miranda es la protagonista en el papel de Camila Román, mientras que Rodolfo Salas interpreta a Miguel Estévez / Fernando Castell, y Manuela González como Ángela Ferrer.

Aún no está confirmada una tercera temporada de Perfil falso en Netflix.

“Más allá de la temática es global, la atmósfera es profundamente nuestra. Está impregnada de esa esencia latina que le da un sabor único. Eso no se puede replicar fácilmente, y creo que ahí radica el éxito de esta producción”, afirmó Miranda.

Además, otras de las figuras que trabajan son Víctor Mallarino, como Pedro Ferrer; Mauricio Henao, como Adrián Ferrer; Lincoln Palomeque, en el papel de David; Felipe Londoño actúa de Cristóbal Balboa; Juliana Galvis interpreta a Tina; María Luisa Flores es Sofía; Juan Pablo Posada, como Luigi; Julián Cañeque Cerati es Inti; Iván Amozurrutia, como Vicente; Carmenza Gómez interpreta a Hortensia; Juanse Diez como Lucas Estévez; María Paula Veloza eso Eva Estévez; y Fernando Velázquez como Luis Manrique.

Cuántas temporadas tiene Perfil Falso

La serie Perfil Falso tiene dos temporadas disponibles en Netflix:

Temporada 1. Se estrenó el 31 de mayo de 2023 y cuenta con 10 episodios.

Temporada 2. Vio la luz el 8 de enero de 2025, también con 10 capítulos.

¿Temporada 3? Aún no fue confirmada, pero en caso de afirmativo, es probable que llegue a la plataforma durante 2026 debido al tiempo necesario para la producción y postproducción de una serie de este calibre.