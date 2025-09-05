Una de las ventajas de los usuarios de Prime Video es que pueden ver películas, series y documentales de otros países, y la oferta puede llegar a ser abrumadora. Pero está a la vista que España es una usina generadora de producciones que atrapan a nuestro público.

Así es que en la amplia oferta aparece Los Farad, un título que despierta emociones intensas al combinar acción y suspenso. Se trata de una producción creada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández, que tiene ocho episodios.

De qué trata Los Farad

“El día en que Oskar, un chico de barrio, se cruza con la misteriosa y acaudalada familia Farad, su vida cambia para siempre. Oskar entra en un juego de todo o nada, el tráfico de armas internacional”, revela la descripción de Prime Video.

Y continúa: “En la Marbella de los Farad le espera el lujo, la adrenalina y las emociones intensas. Pero también un reverso de violencia y cinismo que pone a prueba su voluntad”.

Los Farad es una serie española con ocho episodios por Prime Video.

¡Ojo, a partir de aquí puede haber spoiler!

Oskar es un pibe de barrio, huérfano y que supo moldear su personalidad en un entorno hostil. Tiene en claro que en la vida hay que salir adelante como sea, y si bien sueña con montar un gimnasio, termina rindiéndose ante el fascinante mundo de la Costa del Sol, con su jet set y sus excentricidades.

El tráiler oficial de la serie Los Farad, en Amazon Prime Video.

Los Farad es una familia que le ofrece un futuro al joven, con el más inesperado de los oficios: el tráfico de armas. De este modo ingresará de lleno en un juego de lujo, adrenalina, pero también un reverso de violencia y cinismo que pondrá a prueba su voluntad.

¿Está inspirada en hechos reales?

Los Farad no es una historia 100% verídica, pero sí está inspirada en hechos reales, especialmente en el mundo del tráfico de armas y la Marbella de los años 80. Los creadores utilizaron la novela El traficante de David López Canales como punto de partida, y la serie es considerada una “fábula” sobre una industria existente.

Miguel Herrán, quien interpretaba a Río en La casa de papel, protagoniza Los Farad.

Quiénes actúan en Los Farad

El papel de Oskar, el joven que se adentra en el mundo del tráfico de armas en la Costa del Sol, está interpretado por Miguel Herrán, ganador del premio Goya al mejor actor revelación en 2016.

Pero más allá de los reconocimientos, es uno de los actores que alcanzaron la fama mundial con La casa de papel, donde interpreta a Aníbal Cortés, Río como se lo conocía a su personaje. También fue Christian en la serie Élite.

En la serie española también actúan Susana Abaitua (Sara Farad), Pedro Casablanc (Leo Farad), y Nora Navas (Carmen Farad), junto a Amparo Piñero (Tanya Farad) y Adam Jezierski (Hugo Farad). El reparto incluye a Fernando Tejero, Omar Ayuso y Héctor Noas.

¿Habrá segunda temporada?

Prime Video estrenó Los Farad el 12 de diciembre de 2023. Y lo cierto es que hasta el momento, no hubo ninguna comunicación oficial al respecto.

De todos modos, si se toma en cuenta que su éxito en la plataforma de streaming cuando vio la luz, podría decirse que todavía hay esperanzas. Incluso otro dato alentador es que la serie recibió una buena calificación en sitios como IMDb, donde obtuvo 7 de 10 estrellas.