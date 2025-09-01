En HBO Max hay una serie sudamericana que está causando sensación en la audiencia: se titula La Vorágine, está basada en una importante novela y tiene ocho episodios.

Dirigida por Luis Alberto Restrepo y coproducida por la TV Pública Colombiana junto a Quinto Color, esta ficción colombiana adapta la emblemática novela homónima de José Eustasio Rivera, publicada en 1924 y considerada un pilar de la literatura latinoamericana.

La llegada de la serie coincide con los 100 años de la publicación del libro, lo que añade un valor simbólico fundamental a su estreno.

¿De qué trata La Vorágine?

La historia sigue a Alicia y Arturo Cova, dos amantes rebeldes que abandonan el orden restrictivo del siglo XX para adentrarse en la selva, un espacio que promete libertad pero donde imperan leyes aún más despiadadas.

En palabras del director, la adaptación busca trasladar la “prosa poética” de Rivera a la pantalla, preservando la fuerza desgarradora y la complejidad humana de los personajes, mientras se internan en “el corazón de las tinieblas latinoamericano”.

¿Quiénes actúan?

El elenco principal combina experiencia y frescura. Juan Pablo Urrego, conocido por Memoria, encarna a Arturo Cova, un poeta idealista que lleva el peso de huir de un destino impuesto. Junto a él está Viviana Serna (El señor de los cielos), quien interpreta a Alicia, una joven impulsada por el deseo de libertad que desafía las convenciones sociales de su época.

El tráiler oficial de la serie colombiana La Vorágine.

El reparto se complementa con figuras como Marlon Moreno (El Capo) en el papel de Narciso Barrera, y Nelson Camayo (La frontera) como Clemente Silva, además de Diego Vásquez, Majida Issa, Nicole Santamaría, Lucas Buelvas, José Lombana, Tatiana Ariza, Erik Rodríguez y Mónica Layton, entre otros.

Por qué ver La Vorágine

La serie se destaca no solo por su narrativa intensa, sino también por su capacidad de plasmar un ecosistema tan bello como letal.

La serie colombiana adapta la emblemática novela homónima de José Eustasio Rivera.

La selva colombiana, presentada con crudeza visual, actúa como protagonista: sus ríos, su clima implacable y su naturaleza autóctona se convierten en desafíos constantes para los personajes.

Con una trama chorreante de pasión, violencia y resistencia, La vorágine es una serie para ver sin respiro.

Su carga dramática y su ambientación le imprimen una potencia pocas veces vista en la televisión reciente. Además, su estreno en el centenario de la novela original le da un peso simbólico y cultural que la convierte en imperdible —no solo para los amantes del suspenso y la aventura, sino también para quienes valoran el patrimonio literario y la representación de lo latinoamericano en pantalla.

Otra serie colombiana que adapta una novela

En 2024 llegó a plataformas -Netflix— otra superproducción realizada en Colombia que adapta una importante novela: Cien años de soledad.

La adaptación a serie de la icónica novela de Gabriel García Márquez cuenta con el respaldo de los propios hijos del autor y se filmó en escenarios creados en Colombia que recrean con fidelidad un Macondo viviente y luminoso, tal como lo imaginó el escritor.

A pesar del desafío que implicaba llevar premios a la pantalla, la serie alcanza un 89 % de aprobación crítica y un 90 % del público en plataformas como Rotten Tomatoes.