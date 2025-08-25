Omar Sy, el protagonista de Lupin, protagonizará una serie del universo de Extraction (Misión Rescate), las dos películas de acción de Netflix con Chris Hemsworth.

¿De qué trata?

Omar Sy —conocido mundialmente por su rol en Lupin— encarna a un mercenario atrapado en una peligrosa misión de rescate en Libia, donde deberá enfrentarse a facciones en guerra y asesinos despiadados mientras busca salvar rehenes.

La serie tendrá 8 episodios. Promete tensión extrema, decisiones límite y personajes complejos que cargan cicatrices, traiciones y dilemas éticos sin margen de error.

¿Quiénes actúan?

A Sy lo acompañan Boyd Holbrook, quien interpretará a David Ibarra, el líder del equipo de rescate, y Natalie Dormer, aunque el rol de esta última aún se mantiene en misterio: podría ser aliada, adversaria o algo intermedio.

El equipo creativo detrás también promete potencia: el guion y la conducción general está a cargo de Glen Mazzara (The Walking Dead, The Shield), mientras que Sam Hargrave —director de las películas de Extraction— vuelve como productor ejecutivo junto a los hermanos Russo y el sello AGBO, consolidando el puente narrativo entre el cine y la televisión.

Un nuevo formato para una saga emergente

La franquicia, originada en la novela gráfica Ciudad y adaptada exitosamente en la pantalla por Hemsworth en las películas Extraction (2020) y Extraction 2 (2023), da ahora el salto a la televisión manteniendo su ADN: acción intensa, mundos hostiles y protagonistas marcados por pasados turbulentos.

La nueva serie apuesta a desarrollar con mayor detalle los conflictos internos de sus personajes, poniendo el foco en el precio psicológico del idealismo en entornos donde todo se compra y todo se vende. Sy, con el carisma e intensidad dramática que ya mostró en Lupin, se perfila como el factor emocional que ancla el relato.

Con reparto internacional, pulseada emocional profunda y el respaldo creativo del universo Extraction, esta nueva serie promete ser una apuesta por el thriller de alto voltaje con héroes fracturados, que redefine la guerra, la lealtad y la supervivencia en clave televisiva.

¿Cuándo se estrena?

La serie todavía no tiene fecha de estreno exacta.

Extraction, un fenómeno en Netflix

La saga Extraction se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de Netflix. La primera película, estrenada en 2020 con Hemsworth como el mercenario Tyler Rake, se transformó en el lanzamiento más visto de la plataforma en su momento, con más de 99 millones de reproducciones en las primeras cuatro semanas.

La saga Extraction se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de Netflix.

Su mezcla de acción trepidante, escenas de combate coreografiadas con precisión y un protagonista carismático logró conquistar al público global en pleno confinamiento por la pandemia.

El éxito fue tan contundente que en 2023 llegó Extraction 2, que incluso superó las expectativas: en su debut alcanzó los 88,4 millones de horas vistas en solo tres días, posicionándose rápidamente en el Top 10 mundial de la plataforma.

Con una puesta más ambiciosa —incluyendo un plano secuencia de casi 20 minutos—, la segunda parte consolidó la franquicia como un sello distintivo de Netflix en el género de acción, asegurando el interés por expandir el universo con nuevas entregas.