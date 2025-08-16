A la hora de pensar un proyecto ambicioso en cine, no solo se piensa en la historia sino en quién será la cara visible. Y aunque el juego de palabras parezca una broma, en este caso para Tom Cruise fue una verdadera misión imposible. Sucede que la idea de apostar por historia de monstruos o personajes famosos fracasó rotundamente.

La producción de Hollywood que cayó pronto en el olvido y Netflix trata de reconvertirla en un éxito es nada menos que La momia.

Con el objetivo de imitar la trilogía protagonizada por Brendan Fraser, esta película de La momia quiso cruzar la acción, pero se quedó a mitad de camino. No fue de aventuras, ni suspenso, ni terror y las críticas fueron impiadosas. Conclusión: ese primer paso para un largo camino de monstruos se quedó en esa primera baldosa.

De qué trata La momia, con Tom Cruise

Pese a estar enterrada en una tumba en lo más profundo del desierto, una antigua princesa (Sofia Boutella) cuyo destino le fue arrebatado injustamente, se despierta en la época actual y demuestra una maldad que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años. Desde las inmensas arenas de Oriente Medio hasta unos desconocidos laberintos bajo el Londres actual.

Sofia Boutella interpreta a la faraona Ahmanet.

Nick Morton (Tom Cruise) es un mercenario que se dedica a saquear yacimientos arqueológicos en zonas conflictivas con el fin de recuperar objetos antiquísimos y venderlos al mejor postor.

Durante un viaje a Oriente Medio, unos insurgentes atacan a Nick y a su lugarteniente (Chris Vail). Desesperados y decididos a sobrevivir, encuentran por casualidad la tumba de la faraona Ahmanet, quien supo ser educada para convertirse en una intrépida líder y en la heredera del trono de su padre. Sin embargo, cuando por fin su padre engendró a un hijo, la apartó. Hasta quienes le habían jurado fidelidad la enterraron viva hasta el fin de los tiempos.

Nick Morton la despierta accidentalmente, y a medida que pasa el tiempo, los poderes de la faraona en busca de venganza evolucionan. La extraña y seductora Ahmanet crea un vínculo irrompible con Nick, uniendo sus destinos.

Pero Nick no solo es el responsable de su liberación, sino la única persona capaz de detener la fulgurante ascensión de una mujer cuyo único objetivo es esclavizar a toda la humanidad.

Tom Cruise fue el elegido para protagonizar La momia, pero las críticas le dieron la espalda.

