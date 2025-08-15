La historia reciente de la Argentina volvió a la pantalla con una de las películas más comentadas de los últimos años: Argentina, 1985. Disponible en Amazon Prime Video, el film dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani no solo conquistó al público y la crítica, sino que también logró reconocimiento internacional, incluyendo una nominación al Oscar como Mejor Película Internacional.

La película retrata un capítulo clave de la historia del país: el Juicio a las Juntas Militares. Su éxito radica en la forma en que combina un relato histórico riguroso con una narración atrapante, capaz de conectar con audiencias dentro y fuera de Argentina.

// Diego Peretti y Mercedes Morán brillan en este thriller que es un éxito en Netflix

Estrenada en 2022, la producción se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Además de arrasar en la taquilla local, tuvo un recorrido por festivales de renombre como Venecia y San Sebastián, donde recibió ovaciones y premios.

¿De qué trata Argentina, 1985?

Argentina, 1985 se centra en el equipo de fiscales liderado por Julio César Strassera (Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), quienes enfrentaron la tarea de llevar a juicio a los responsables de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Ricardo Darín brilla en la película que fue nominada al premio Oscar.

La trama sigue el proceso judicial desde sus inicios, mostrando las presiones políticas, las amenazas y los obstáculos que debieron atravesar para que la justicia prevaleciera.

A través de una narración intensa, la película logra transmitir la tensión y la importancia histórica del momento, mientras pone el foco en el valor y la integridad de quienes decidieron no mirar hacia otro lado.

El guion, coescrito por Mitre y Mariano Llinás, combina momentos de alto dramatismo con instancias de alivio cómico y humanidad, logrando que el espectador se sienta parte del proceso. Las escenas de los alegatos y testimonios son el corazón del film, mostrando el dolor de las víctimas y la determinación de los fiscales.

¿Quiénes actúan?

La dupla protagonista está compuesta por Darín, que ofrece una interpretación medida y conmovedora de Strassera, y Lanzani, que aporta frescura y energía al papel de Moreno Ocampo.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en una película que refleja lo sucedido en el país.

El elenco se completa con Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski y Laura Paredes, entre otros. Cada uno aporta matices a una historia coral que refleja las distintas voces y perspectivas de la época.

La dirección de Mitre potencia las actuaciones con una puesta en escena cuidada y una recreación de época meticulosa. Desde el vestuario hasta los escenarios, todo contribuye a sumergir al espectador en la Argentina de mediados de los 80.

// Cómo será el tanque con Ricardo Darín y Diego Peretti que promete ser otro boom en Netflix

Un éxito que trascendió fronteras

Argentina, 1985 no solo fue un éxito en el país, sino que también logró abrir un diálogo internacional sobre justicia, memoria y derechos humanos. En festivales y proyecciones en el exterior, la película generó debates sobre la importancia de enfrentar el pasado para construir un futuro democrático.

El film obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa y el premio FIPRESCI en Venecia, además de múltiples galardones en certámenes latinoamericanos y europeos. Su nominación al Oscar puso nuevamente a la cinematografía argentina en el radar mundial, reafirmando el peso de las historias locales con impacto universal.