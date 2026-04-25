Q’Lokura vuelve a hacer historia. Tras desatar una verdadera fiesta de cuarteto con un Movistar Arena completamente sold out el pasado 6 de marzo y en el marco de su exitoso En Movimiento Tour que también agotó la fecha del 25 de abril, el dúo cordobés anuncia una nueva cita en Buenos Aires: el próximo 17 de junio, en lo que será su décimo show en el estadio.

Q’Lokura anunció su décimo Movistar Arena (foto de prensa)

En la tierra de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, el diez no es un número más. Tal como marca la tradición futbolera, la décima tiene peso propio, carga simbólica, marca un antes y un después. Es sinónimo de consagración, identidad, pertenencia. Y Q’Lokura lo sabe: este nuevo encuentro con su público no será un show más, sino una celebración a la altura de ese hito.

Luego de reunir a más de 15 mil personas en una noche inolvidable —con más de tres horas de música, invitados de lujo y un repertorio coreado de principio a fin— y en las vísperas de una nueva función, Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera redoblan la apuesta con una propuesta pensada especialmente para esta ocasión.

Q’Lokura anunció su décimo Movistar Arena (foto de prensa)

UNA NOCHE ÚNICA, A LA ALTURA DE LA DÉCIMA

El show del 17 de junio estará atravesado por el espíritu de lo irrepetible : una puesta renovada, momentos especialmente diseñados para esta fecha y una fuerte presencia de artistas invitados que acompañarán al dúo en el escenario.

Además, será una oportunidad para revivir canciones que marcaron el camino de Q’Lokura en el Movistar Arena, recuperando parte de ese recorrido emocional que los llevó a consolidarse como uno de los grandes fenómenos del cuarteto actual.

La dinámica explosiva que ya es marca registrada —con bloques continuos, enganchados y la energía constante que baja desde el escenario— se combinará con sorpresas y guiños pensados para los fans de siempre, pero también para quienes todavía no vivieron la experiencia Q’Lokura en vivo: una invitación abierta a entrar en ese ritual desde el primer tema.

UN FENÓMENO QUE SIGUE CRECIENDO

Con cada presentación, Q’Lokura no solo reafirma su lugar en la escena, sino que amplía sus propios límites. La conexión con el público, la potencia de sus shows en vivo y la capacidad de reinventarse fecha a fecha convierten cada recital en una experiencia total.

El décimo Movistar Arena no es solo un número representativo en la cultura de nuestro país: es la confirmación de un camino construido a puro ritmo, carisma y canciones que ya son parte del ADN cuartetero y que colocaron a Q’ Lokura como un artista que trasciende al género. En 2025 quedaron como cuarto artista más escuchado en Spotify Argentina, detrás de Bad Bunny, Un Poco de Ruido y Duki. Además, se ubicaron en el primer lugar de YouTube Charts en los primeros meses de 2026.

El 17 de junio, la historia suma un nuevo capítulo. Y promete quedar marcado.