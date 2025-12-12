Fede Mestre se unió a Q’Lokura para presentar la versión cuarteto de “Quiero Decirte”, el hit de Abraham Mateo y Ana Mena que se viralizó en TikTok tras aparecer en la banda sonora de Culpa Nuestra, la última entrega de la exitosa trilogía Culpables.

Su reinterpretación de “ La Estrategia ”, la balada de Cali y el Dandee que lo hizo popular en el certamen, superó el millón de reproducciones en YouTube e ingresó al Top 30 de videos musicales del momento en Argentina. Además, la versión cumbia junto a The La Planta se mantiene dentro del Top 100 del país y del Top 50 en Uruguay.

La próxima semana, Fede Mestre, revelación de La Voz Argentina, brindará un concierto acústico para fans, organizado a través de un sorteo que se agotó en apenas dos horas con más de 200 solicitudes.

“Quiero decirte” llega para cerrar un año enorme y abrir un verano que lo tendrá a Fede como protagonista.

