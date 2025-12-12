Fede Mestre se unió a Q’Lokura para presentar la versión cuarteto de “Quiero Decirte”, el hit de Abraham Mateo y Ana Mena que se viralizó en TikTok tras aparecer en la banda sonora de Culpa Nuestra, la última entrega de la exitosa trilogía Culpables.
Su reinterpretación de “La Estrategia”, la balada de Cali y el Dandee que lo hizo popular en el certamen, superó el millón de reproducciones en YouTube e ingresó al Top 30 de videos musicales del momento en Argentina. Además, la versión cumbia junto a The La Planta se mantiene dentro del Top 100 del país y del Top 50 en Uruguay.
La próxima semana, Fede Mestre, revelación de La Voz Argentina, brindará un concierto acústico para fans, organizado a través de un sorteo que se agotó en apenas dos horas con más de 200 solicitudes.
“Quiero decirte” llega para cerrar un año enorme y abrir un verano que lo tendrá a Fede como protagonista.
Más sobre este tema
