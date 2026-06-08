Diego Torres volvió a conquistar al público argentino con dos Movistar Arena completamente agotados y una celebración inolvidable cargada de emoción, recuerdos y grandes canciones que marcaron generaciones. El artista presentó oficialmente su nuevo álbum “Mi Norte & Mi Sur” y sorprendió a sus fanáticos anunciando una tercera fecha para el próximo 6 de diciembre.

Con entradas agotadas los días 5 y 6 de junio, Diego Torres reafirmó el vínculo inquebrantable que mantiene con su público desde hace más de tres décadas y protagonizó dos noches atravesadas por la alegría, la emoción y la energía que lo convirtieron en una de las voces más importantes de la música argentina y latinoamericana.

Cada show se transformó en una verdadera fiesta donde convivieron clásicos inolvidables, nuevas canciones y una conexión única con miles de personas que acompañaron al cantante en cada momento del recorrido musical.

Diego Torres en Movistar Arena

Diego Torres en Movistar Arena

Diego Torres en Movistar Arena

Acompañado por su destacada banda en vivo, Diego Torres desplegó un espectáculo de gran nivel que repasó diferentes etapas de su carrera y tuvo como gran protagonista a “Mi Norte & Mi Sur”, el nuevo trabajo discográfico con el que inicia una nueva etapa artística.

El Movistar Arena vibró al ritmo de una banda sonora repleta de himnos que atravesaron generaciones y consolidaron a Diego Torres como uno de los artistas más queridos y convocantes del país.

Durante la segunda noche, el cantante sorprendió al público al anunciar en vivo una nueva función para el próximo 6 de diciembre, generando una ovación inmediata entre sus seguidores que volverán a reencontrarse con sus grandes éxitos en una nueva celebración.

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles desde el lunes 8 de junio a las 16 horas a través de Movistar Arena, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa.