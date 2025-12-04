Después de consagrase como Mejor Nueva Artista en los Premios Gardel 2025 y de haber formado parte del histórico show de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes en México, la cantante y compositora Olivia Wald (29) presentó “Pecadora”, la balada pop más íntima y valiente en su carrera.

A menos de un mes del lanzamiento de “La Locura”, una power ballad donde explora el vértigo del desamor, así como la fragilidad emocional que queda cuando el amor se convierte en obsesión, el 3 de diciembre Olivia presentó el segundo corte de su nuevo álbum, que verá la luz en 2026.

En esta balada desnuda y profundamente emotiva, Wald puso en palabras su historia de amor con Lucía Maidana, quien además protagoniza el videoclip junto a Olivia.

Es una confesión sin anestesia sobre normalizar el silencio, mentir por costumbre, sentir culpa y deseo al mismo tiempo, y terminar abrazando el rol de “la mala” porque, al fin y al cabo, “si el pecado es amarte, me vuelvo pecadora”, reza la cantante en “Pecadora”.

Con una instrumentación minimalista que deja todo el espacio a la voz y a la verdad, cada verso funciona como un gancho imposible de sacar de la cabeza.

El videoclip apuesta por la intimidad absoluta: Olivia y Luchi en un espacio vacío, luces bajas, planos cercanos y una química que no necesita artificios. Es tan crudo como bello de mirar.

Con “Pecadora”, Olivia Wald cruza la línea definitiva: deja de cantar sobre el amor para cantar su amor.

“Pecadora” de Olivia Wald, ya disponible en todas las plataformas digitales.

