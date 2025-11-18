Olivia Wald (28) inaugura una nueva etapa artística con La Locura, el primer adelanto de su segundo disco, previsto para 2026.

Dueña de una voz inconfundible y de un pop intenso que coquetea con el pop rock, el R&B, la electrónica y lo urbano, en esta nueva era musical Olivia deja atrás la emocionalidad de su álbum debut Cuerpo para abrazar una narrativa igual de sincera, pero más cruda y mental.

En diálogo con Ciudad Magazine, Olivia Wald habló del mensaje de La Locura, de la desbordante angustia que sintió al meterse en un ataúd para el videoclip y adelantó algunas sorpresas que guarda para el tramo final del año.

Olivia Wald lanzó La Locura, canción que marca el inicio de una nueva era musical (Foto: Universal Music)

-Lanzaste La Locura, una canción explosiva. ¿Cómo nació y qué mensaje buscás transmitir?

-Es una canción que busca salir del lugar de víctima. Busca ser sincera con otras partes de mi presente y sacarme de ese lugar de que la culpa siempre es del otro.

La Locura tiene más culpa, tiene eso de hacerse cargo. Entender que nuestro presente es parte de todas las decisiones que vamos tomando. A veces, cuando queremos cambiar de decisión ya es tarde: ya no nos eligen.

Eso me ha pasado muchas veces, no poder expresar mis emociones, mis sentimientos, y quedarme sin el pan y sin la torta. No estoy bien con esto, ni con esto.

-¿Te pasó querer cambiar una decisión o que no te elijan?

–Me ha pasado. Sí, obvio. Me siento más representada con una canción como La Locura que con En la Cara. En la Cara es más un lugar de víctima, y La Locura es hacerse cargo de las cosas.

-La Locura la presentaste como un sencillo, pero ¿forma parte de tu segundo álbum? ¿Es el primer lanzamiento?

-Exactamente. La Locura va a ser parte de todo este nuevo universo que estoy armando donde no me pongo en este lugar de víctima como lo hago en mi primer disco.

Son dos lugares en los que me hallo y me siento sincera, pero lo que me pasó con La Locura es que nunca había escrito desde este lugar. Es algo nuevo que estoy explorando.

-Estando en el plano de lanzar las canciones de tu segundo disco, ¿podés adelantar algo del concepto general del álbum?

-Cuerpo fue un disco muy sincero, muy sincero, y triste también. Lo que busca La Locura y todo lo que se viene es cambiar esa tristeza por enojo, cambiar las emociones por pensamientos. Es un disco más crudo, es más mental y menos emocional. Hoy me siento más representada por lo mental que por lo emocional.

-En tu segundo disco, si hay que elegir un solo sentimiento, ¿cuál es el que predomina?

-Creo que es la cabeza, los pensamientos. El enojo. Sí, eso.

–El videoclip es fuerte, oscuro. Se te ve transitando “la locura” y terminás adentro de un ataúd, gestionando tu propia muerte. ¿Qué sentiste cuando te metiste en el ataúd y al trabajar con la idea de tu muerte?

-Fue algo muy duro meterme en un ataúd. Fue algo muy duro grabar ese videoclip. No esperaba sentirme así. Dije: “Esto es un set lleno de gente”. Entendía que en algún momento iba a haber tierra, pero no le había prestado atención a esa parte, y colapsé.

Lloré, lloré, lloré. No me podía meter en el ataúd. Me metí, lloré. Todas las tomas que hay mías en el ataúd no se pudieron usar. Todos los lipsyncs que hicimos, porque no paraba de llorar.

Yo trataba de usar esa emoción con la locura y de poner cara de loca, pero era tal la angustia que no era la emoción que el video necesitaba, tan triste. Necesitaba algo más intenso, y no pude. Por eso salió esa última imagen mía en el ataúd, con la cara toda llorada.

-¿Qué te generó tanta angustia sabiendo que era una actuación?

-Es muy fuerte. Te ponés a pensar: “¿De dónde sacaron este ataúd?”. “Es utilería”. “¿Y qué quiere decir que es utilería?”. Yo no paraba de preguntar.

Y como me tapan, también sentís el olor a madera, tenés que estar en silencio… Me vi en un ataúd tapada y me dio una sensación muy fea.

A mí la idea de morirme me parece un garrón, no es algo que me guste tener presente, para nada.

Olivia Wald lanzó su nueva canción La Locura. Foto: Universal Music Argentina.

OLIVIA WALD, EN MODO “LA LOCURA” EN LA VIDA Y CON SUS VÍNCULOS

-Jugando un poco con el concepto de La Locura, ¿qué situaciones de la vida enloquecen a Olivia Wald?

-Es raro que yo me enloquezca. Trato de mantener muchísimo mi eje. Soy bastante cuerda, realmente.

Puedo llegar a tomar algún volantazo en la vida, como se sabe, pero todo lo hago con mucha cabeza. Por eso digo que soy más de la cabeza.

Pero, últimamente, me encontré con menos paciencia en muchas situaciones laborales. Para ponerme firme con algo tengo que estar segura de que tengo razón y tengo que tener un respaldo de algo, de haber hecho algo y que haya salido mal, o lo que sea.

En lo laboral, donde estoy muy encima de todo, de repente puedo saltar con algo. No es lo más normal, y no hablo de maltrato ni de una locura tan loca, pero sí de ponerme firme.

Después, en mis relaciones interpersonales, tanto con mi pareja, con mis amigos y con mi familia, no creo que te puedan decir que me vuelvo loca. Espero que no. Yo voy a responder que no.

-Habría que preguntarle a Luchi y a tu familia…

-Habría que preguntarle a los demás, pero no lo vamos a hacer porque no están acá (risa).

-¿Por amor hiciste alguna locura?

-He sabido ser muy tóxica, y estuvo bueno serlo. ¿Por qué digo que estuvo bueno serlo? Porque son cosas que uno no repite, como la de revisarte el teléfono cuando te vas a bañar y hacerte un planteo a las tres de la mañana por algo. Te pasa con un novio y después aprendés, por lo menos en mi caso. A mí me pasó con uno solo. Pero sí, he hecho locuras.

-¿Una locura que haya hecho algún fan que te marcó?

-Hay, pero no las vamos a decir. No los vamos a exponer. Yo les tengo mucho respeto a mis fans.

Olivia Wald lanzó La Locura, canción que marca el inicio de una nueva era musical (Foto: Universal Music)

LAS SORPRESAS MUSICALES DE OLIVIA WALD EN LA RECTA FINAL DEL AÑO

-¿La Locura es la única canción del segundo disco que va a salir este año o va a haber alguna sorpresa?

-Va a haber otra sorpresa. ¡Sorpresas!

-¿Pecadora cuándo sale?

-Va a haber un remix y va a haber un Pecadora, quizás, tal vez este año, o no, o sí…

-Este año tuvo muchas sorpresas y momentos buenos en tu carrera, como ganar el Premio Gardel. ¿Cuáles fueron los momentos más top del 2025?

-Momentos top del 2025: tuve un verano muy divertido. Me fui con amigas a trabajar. Y tener amigas, ¡qué increíble! Me puse de novia, y lo conté. Todo este año, muy lindo a nivel personal.

Gané el Premio Gardel, que no lo podemos dejar de mencionar. Tuve viajes muy lindos, en especial uno que hice a Europa en agosto: con trabajo, con amigas y con pareja, y fue todo increíble.

Hice mi primer Vorterix. Fue el primer show en el que pude estructurar todo y llevarlo a Rosario, Córdoba y Santa Fe. Estoy muy feliz por eso. Y saqué un disco.

-¿Qué proyectás para el 2026? ¿Qué querés que se dé a nivel profesional?

-Yo creo que, si el 2026 me da igual a lo que me dio el 2025, va a ser increíble. No le puedo pedir más al año que viene de lo que me dio este, pero yo voy a trabajar para que me dé más, igualmente.

Agradecimiento a Universal Music Argentina.